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Dünya
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Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

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Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

IEA'nın paylaştığı Dünya Enerji İstatistikleri'ne göre Ortadoğu'daki petrole en çok ihtiyaç duyan ülkeler belli oldu. İşte petrole en çok bağımlı olan ülkeler...

#1
Foto - Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

ABD VE İRAN PETROL FİYATLARIYLA OYUNCAK GİBİ OYNADI! ABD ile İran arasında varılan anlaşma, küresel enerji piyasalarında dikkatle takip ediliyor. Taraflar arasındaki gerilimin azalması petrol arzına ilişkin endişeleri bir miktar hafifletse de, Orta Doğu'nun dünya enerji ticaretindeki kritik rolü önemini koruyor.

#2
Foto - Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

ORTA DOĞU PETROLÜNE EN ÇOK BAĞIMLI OLAN ÜLKELER AÇIKLANDI! Yaşanan gelişmelerin ardından gözler, petrol ihtiyacının büyük bölümünü Orta Doğu'dan karşılayan ülkelere çevrildi. Açıklanan veriler, bölge petrolüne en fazla bağımlı ekonomileri ortaya koydu.

#3
Foto - Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

TÜRKİYE NE KADAR BAĞIMLI? ​ Peki Türkiye bu listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Orta Doğu petrolüne en çok bağımlı ülkeler ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

#4
Foto - Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

YUNANİSTAN

#5
Foto - Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

POLONYA

#6
Foto - Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

FİLİPİNLER

#7
Foto - Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

İRLANDA

#8
Foto - Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

VİETNAM

#9
Foto - Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

ÇİN

#10
Foto - Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

LİTVANYA

#11
Foto - Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

HİNDİSTAN

#12
Foto - Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

TAYLAND

#13
Foto - Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

SRİ LANKA

#14
Foto - Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

NAMİBYA

#15
Foto - Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

TANZANYA

#16
Foto - Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

GÜNEY SUDAN

#17
Foto - Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

GÜNEY KORE

#18
Foto - Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

TAYVAN

#19
Foto - Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

KENYA

#20
Foto - Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

JAPONYA

#21
Foto - Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

PAKİSTAN

#22
Foto - Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

MADAGASKAR

#23
Foto - Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

ERİTRE

#24
Foto - Petrolsüz can damarları kesilir! İşte petrole bağımlı olan ülkeler!

TÜRKİYE/ kaynak: haber7

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