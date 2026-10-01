  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eski eşini eşarpla boğarak öldürdü! Tek tek anlattı, haberini verdi: Eşyalarını almasına izin vermezdim... Yunanistan ve İsrail tir tir titreyecek: Tayfun Blok-3'ten haber geldi 'Ne alaka' dedirtti... Kanat rotasyonunu alarma geçirecek hamle: Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın ayrılığı Bu adamı anlamıyorlar... Çocukluğundan beri tersten konuşuyor: İnsanlık için risk mi? İyimser açıklamaları şaşırtıyor Kötü ev sahibi kiracısını ev sahibi yaparmış! KIZILELMA ve GÖKBEY'in motorunda müjdeli haber 9 ayda 400 bin kişi ziyaret etti! “Görmeden ölmeyin” denilen 798 yıllık eser! Tarihi proje İsrail'i iyice delirtti: Tren kurşun mu sıkıyor Metal fabrikasında korkunç patlama! 3'ü ağır, 7 işçi yaralı Taklit-tağşiş listesi güncellendi! Bir sucuk markasında tek tırnaklı eti çıktı
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
TEKNOFEST gençlere ilham oluyor: Gençlerin fikirleri şirketlere dönüşüyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TEKNOFEST gençlere ilham oluyor: Gençlerin fikirleri şirketlere dönüşüyor

Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, teknoloji ve girişimcilik alanındaki projelerle gençleri bir araya getiriyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, festivalin insanlığa faydalı teknoloji üretmek isteyenlere ilham kaynağı olduğunu belirterek, TEKNOFEST sürecinden geçen bazı fikirlerin girişime ve ardından şirketlere dönüştüğünü ifade etti. Dağlıoğlu ayrıca girişimcilerin yatırımcılara ve finansmana erişiminde köprü görevi üstlendiklerini söyledi.

#1
Foto - TEKNOFEST gençlere ilham oluyor: Gençlerin fikirleri şirketlere dönüşüyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TEKNOFEST'in, insanlığa faydalı teknoloji alanında üretimde bulunmak isteyen birçok kişiye ilham kaynağı olduğunu belirtti.

#2
Foto - TEKNOFEST gençlere ilham oluyor: Gençlerin fikirleri şirketlere dönüşüyor

TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

#3
Foto - TEKNOFEST gençlere ilham oluyor: Gençlerin fikirleri şirketlere dönüşüyor

Etkinlik kapsamında değerlendirmede bulunan Dağlıoğlu, TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılımın yüksek, ilginin yoğun olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak 2018 yılından bu yana TEKNOFEST'in paydaşı olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

#4
Foto - TEKNOFEST gençlere ilham oluyor: Gençlerin fikirleri şirketlere dönüşüyor

Dağlıoğlu, bu yıl özellikle Türkiye'deki katılım finansla ilgili bilgilendirme yapmak istediklerini belirterek, "Artık bu misyonu da biz yürütüyoruz. Geçmiş yıllarda özellikle girişimciliğin nasıl finanse edildiği, girişimcilerin yatırımcılara nasıl erişebileceğiyle ilgili paylaşımlar yapıyorduk. Buna dair bir stant alanımız oluyordu. Bu yıl buna ek olarak da katılım finansı eklemiş olduk. Finansal teknolojiler alanındaki gelişmelerle ilgili paylaşımlarda bulunuyoruz." dedi.

#5
Foto - TEKNOFEST gençlere ilham oluyor: Gençlerin fikirleri şirketlere dönüşüyor

TEKNOFEST kapsamındaki Take Off isimli girişimcilik yarışmasında yer aldıklarını anımsatan Dağlıoğlu, "Burada birçok yarışma yapılıyor, gençler bu yarışmalara katılıyorlar ve bazı işler girişime dönüşüyorlar. Yani bunları daha olgunlaştırıp prototip oluşturuyorlar ve sonrasında bunu ticarileştirmeye çalışıyorlar. Bu uzun yolculuğun sonucunda aslında bir girişim, gerçek bir ticarete dönüştürülmüş oluyor. Biz bu yaşam döngüsünde girişimcinin finansmana erişimi için gayret gösteren bir kurumuz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TEKNOFEST'in, insanlığa faydalı teknoloji alanında üretimde bulunmak isteyen birçok kişiye ilham kaynağı olduğunu belirtti. "Girişimcilerle yatırımcılar arasındaki köprü rolünü üstlenmeye çalışan bir kurumuz" Dağlıoğlu, girişimcilerle yatırımcılar arasında köprü rolünü üstlenmeye çalışan bir kurum olduklarını dile getirdi.

#6
Foto - TEKNOFEST gençlere ilham oluyor: Gençlerin fikirleri şirketlere dönüşüyor

TEKNOFEST'in 2018 yılından bu yana başarılarını artırarak, büyüyerek devam eden bir organizasyon olduğunu belirten Dağlıoğlu, "Artık buranın kendi mezunları oluştu diyebiliriz. Yani bu yolculuktan geçen, o fikirlerini ürüne dönüştüren, ticarileştiren girişimciler oldu. Artık şirketleşmiş olanlar oldu." diye konuştu. "Ekonominin dinamosu aslında girişimcilerdir" Türkiye’deki girişimcileri uluslararası mecralara da taşıdıklarını ifade eden Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Onların yatırımcılarla, muhtemel müşterilerle buluşmalarını sağlıyoruz. TEKNOFEST mezunlarının, TEKNOFEST yolculuğundan geçmiş, Take Off'a katılmış girişimcilerin de artık heyetlerimizde yer aldığını görüyoruz." dedi. Dağlıoğlu, "TEKNOFEST, insanlığa faydalı teknoloji alanında bir şeyler üretmek için birçok insana ilham kaynağı oluyor. Buradan edindiği tecrübelerle artık rekabetçi ürünler, hizmetler ortaya koyabilen girişimler olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Ekonominin dinamosunun aslında girişimciler olduğunu kaydeden Dağlıoğlu, "İşte o iyi girişimcileri bu erken yaşlarda, bu etkinlikler vesilesiyle, TEKNOFEST vesilesiyle tespit etmek ve onlara kendi hayallerine ulaşma, kendilerini gerçekleştirme imkanı vermek aslında çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Amerikan ordusu çekildi: Türk ordusu yerleşiyor
Gündem

Amerikan ordusu çekildi: Türk ordusu yerleşiyor

ABD, 2003 yılında işgal ettiği Irak’tan çekilme sürecini resmi olarak tamamladığını duyururken, bölgedeki stratejik dengeler baştan aşağı de..
Sabah gözaltına alınmıştı: Mahkemeden Dilan Polat kararı...
Gündem

Sabah gözaltına alınmıştı: Mahkemeden Dilan Polat kararı...

Sabah saatlerinde gözaltına alındıktan sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dilan Polat, yurt ..
‘Seçilmiş İBB başkanıymış’ Fatma Sayan Kaya için böyle söylense ne dersiniz?
Gündem

‘Seçilmiş İBB başkanıymış’ Fatma Sayan Kaya için böyle söylense ne dersiniz?

Akit TV ekranlarında gazeteci Ali Karahasanoğlu, yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan isimlere arka çıkan Cumhuriyet Gazetesi'ne ve medya çev..
Mehmetçik, artık yeni nesil yerli tabanca kullanacak
Gündem

Mehmetçik, artık yeni nesil yerli tabanca kullanacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) subay ve astsubaylara göreve başladıklarında devlet tarafından istihkak olarak verilen "beylik tabancası", ..
Katılımevim ve Birevim’de sıcak gelişmeler! Emlak Katılım bankasından bir hamle daha
Ekonomi

Katılımevim ve Birevim’de sıcak gelişmeler! Emlak Katılım bankasından bir hamle daha

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay dev..
Bir grup öğrenciden pes dedirten şımarıklık! Ucuz yemek var, şimdi diyetlisini istiyorlar
Gündem

Bir grup öğrenciden pes dedirten şımarıklık! Ucuz yemek var, şimdi diyetlisini istiyorlar

Devletin köklü üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesinde okuyan bir grup şımarık öğrencinin istekleri ‘pes artık’ dedirtti. Uygu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23