Koronavirüse karşı koruyor! Uzman isim o 6 besini açıkladı

Su içmenin insan sağlığına önemli etkileri olduğuna da değinen Kaya, bol bol su tüketilmesi tavsiyesinde bulunarak “Vücut dengesini ve sağlığını korumak için günlük kaybedilen suyun yerine koyulması gerekmektedir. Yetişkinlerde alınan her 1 kaloriye karşılık 1 ml su tüketilmelidir. Yani Ortalama günlük 1,5- 2 litre su tüketimi demektir. Yaşın ilerlemesiyle beraber susama hissi azalır. Bu sebeple sadece susadığımız zaman değil, aldığımız günlük kaloriye göre su tüketimi sağlamalıyız. Su tüketimi; Vücut ısısını dengeler. Vücuttan ödem atılımını destekler. Toksinlerin vücuttan atılımını sağlar. Bağırsak problemlerinin giderilmesini sağlar, kabızlığı önler. Cildin esnekliğini artırarak cildi canlandırır. Metabolizmanın çalışmasını destekler. Gebelikte anne ve bebek sağlığını korumak için, emziklik döneminde süt yapımı için gereklidir. Gün içinde tüketilen çay, kahve, maden suyu gibi içecekler günlük su tüketiminin haricinde olmalıdır” diye konuştu.