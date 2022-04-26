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Koronavirüs nedeniyle durdurulmuştu! İki yıl sonra tekrar yola çıktı

2022-04-26 08:54:11
Koronavirüs nedeniyle durdurulmuştu! İki yıl sonra tekrar yola çıktı

Koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine 2 yıl ara verilen İstanbul-Sofya Ekspresi, bu akşam itibariyle yeniden faaliyete geçti. Treni uğurlamak için İstanbul-Halkalı İstasyonunda bir tören gerçekleştirildi.

#1
Foto - İstanbul-Sofya Ekspresi bu akşam itibariyle 2 yılık pandemi sürecinin ardından yeniden sefere başladı.

İstanbul-Sofya Ekspresi bu akşam itibariyle 2 yılık pandemi sürecinin ardından yeniden sefere başladı.

#2
Foto - İstanbul’dan Sofya’ya gidecek olan yolcuların da yerini almasıyla tren saat 21.40’da harekete geçti.

İstanbul’dan Sofya’ya gidecek olan yolcuların da yerini almasıyla tren saat 21.40’da harekete geçti.

#3
Foto - İstanbul’dan saat 21.40’da kalkan trenin Sofya’ya saat 09.35’te ulaşması beklenirken, Sofya’dan saat 18.30’da hareket edecek trenin ise İstanbul’a saat 05.35’te ulaşması bekleniyor.

İstanbul’dan saat 21.40’da kalkan trenin Sofya’ya saat 09.35’te ulaşması beklenirken, Sofya’dan saat 18.30’da hareket edecek trenin ise İstanbul’a saat 05.35’te ulaşması bekleniyor.

#4
Foto - TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, “Pandemi öncesi her gün karşılıklı olarak işlettiğimiz İstanbul - Sofya Ekspresinin 2 yıllık ara bugün son buluyor. Halkalı İstasyonu’ndan saat 21.40’da uğurlayacağımız trenimiz yaklaşık 11 saat seyahat süresi ile yarın sabah saatlerinde Bulgaristan’ın Sofya şehrine varmış olacak. Yarın ise 18.30’da kalkacak trenimizi sabah erken saatlerde karşılayacağız. 2 yıllık aranın ardından yeniden raylara inen Ekspresimizi farklı rotaların önünü açma yolunda ilk adım olarak görüyoruz. Bu Ekspresin İstanbul ile Avrupa arasındaki uluslararası yolcu trafiğini, demir yolu ile sağlamasından dolayı ayrı bir önemi bulunmakta. Bugünden itibaren 2 yataklı 1 kuşetli vagondan oluşan trenimiz ile vatandaşlarımız Avrupa yönüne konforlu bir şekilde keşfe çıkabilecek. Gezginlerimizin bu treni, hem ulaşım aracı, hem otel, hem de yaşanabilecek deneyim olarak görebileceklerinden, tren penceresinden sürekli değişen manzarayı izleyecek unutulmaz bir yolculuk yapacaklarından şüphemiz yok” dedi.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, “Pandemi öncesi her gün karşılıklı olarak işlettiğimiz İstanbul - Sofya Ekspresinin 2 yıllık ara bugün son buluyor. Halkalı İstasyonu’ndan saat 21.40’da uğurlayacağımız trenimiz yaklaşık 11 saat seyahat süresi ile yarın sabah saatlerinde Bulgaristan’ın Sofya şehrine varmış olacak. Yarın ise 18.30’da kalkacak trenimizi sabah erken saatlerde karşılayacağız. 2 yıllık aranın ardından yeniden raylara inen Ekspresimizi farklı rotaların önünü açma yolunda ilk adım olarak görüyoruz. Bu Ekspresin İstanbul ile Avrupa arasındaki uluslararası yolcu trafiğini, demir yolu ile sağlamasından dolayı ayrı bir önemi bulunmakta. Bugünden itibaren 2 yataklı 1 kuşetli vagondan oluşan trenimiz ile vatandaşlarımız Avrupa yönüne konforlu bir şekilde keşfe çıkabilecek. Gezginlerimizin bu treni, hem ulaşım aracı, hem otel, hem de yaşanabilecek deneyim olarak görebileceklerinden, tren penceresinden sürekli değişen manzarayı izleyecek unutulmaz bir yolculuk yapacaklarından şüphemiz yok” dedi.

#5
Foto - İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıllık pandeminin ardından yeniden yola çıktı

İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıllık pandeminin ardından yeniden yola çıktı

#6
Foto - İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıllık pandeminin ardından yeniden yola çıktı

İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıllık pandeminin ardından yeniden yola çıktı

#7
Foto - İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıllık pandeminin ardından yeniden yola çıktı

İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıllık pandeminin ardından yeniden yola çıktı

#8
Foto - İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıllık pandeminin ardından yeniden yola çıktı

İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıllık pandeminin ardından yeniden yola çıktı

#9
Foto - İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıllık pandeminin ardından yeniden yola çıktı

İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıllık pandeminin ardından yeniden yola çıktı

#10
Foto - İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıllık pandeminin ardından yeniden yola çıktı

İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıllık pandeminin ardından yeniden yola çıktı

#11
Foto - İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıllık pandeminin ardından yeniden yola çıktı

İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıllık pandeminin ardından yeniden yola çıktı

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