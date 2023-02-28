2023-02-28 09:55:02 Koronavirüs nasıl ortaya çıktı! İşte şoke eden gerçek
Ortaya çıktığı günden bu yana dünya genelinde yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün nasıl ortaya çıktığına ilişkin şoke edici bir belge ortaya çıktı. Görüldüğü ilk günden bu yana hakkında onlarca iddia ortaya atılan virüsün nereden çıktığı ve nasıl yayıldığıyla ilgili gerçekler bugün hala netlik kazanmış değil. ABD gazetesi Wall Street Journal'ın kamuoyuna duyurduğu yeni bir gelişme ise yıllardır süren gizemi değiştirecek nitelikte. İşte koronavirüsün ortaya çıkışının arkasındaki şoke eden gerçek…