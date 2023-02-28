Koronavirüs nasıl ortaya çıktı! İşte şoke eden gerçek

İDDİALAR YILLARDIR DOĞRULANAMADI 2019 yılında, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs, dünya tarihine damgasını vuran ölümcül bir salgın başlattı. Salgın, geliştirilen aşılar ve virüsün baskın bir varyantı olan Omicron'la beraber kontrol altına alınmış olsa da dünya henüz normale dönmüş değil. Salgının başlangıcından bu yana ise virüsün ortaya çıkışıyla ilgili onlarca soru işareti var. Salgının başlangıcına ilişkin yapılan değerlendirmelerle virüsün kaynağının, Çin hükümetine bağlı laboratuvar olduğu iddialarının yanı sıra, Wuhan kentindeki hayvan pazarı olduğuna dair de söylentiler dolaşıyordu. Koronavirüs pandemisinin arkasındaki şoke eden gerçek! Yeni rapor üst düzey isimlere sunuldu Her iki iddia da geçtiğimiz yıllar içinde kendisine destek buldu. Ne var ki herhangi biri ile ilgili kesin bir gerçek ortaya konulamadı. ABD'li gazete Wall Street Journal ise, şoke eden bir raporun ortaya çıktığını duyurdu. ABD Enerji Bakanlığı'nın yeni bir istihbarat raporunu incelediğini duyuran WSJ'a göre koronavirüsün kökeni ile ilgili önemli sonuçlara ulaşıldı.