Her gün C vitamini içeren gıdalara yer verin: C vitamini, hücrelerin oksidatif hasara karşı korunmasında rol oynar. C vitamininden en zengin gıdalar kırmızı biber, brokoli, yeşil biber, koyu yeşil yapraklı sebzeler, domates ve turunçgillerdir. C vitamini vücutta depo edilmediği için her gün beslenme tedavisinde C vitamini içeren gıdalara yer verilmelidir; ancak C vitamini havadaki oksijenle tepkimeye girdiği için vitamin aktivitesini bir miktar kaybedebilir. Bu nedenle C vitamini içeren gıdalar taze tüketilmeli veya çok kısa bir süre için ısı işlemi uygulanmalıdır. Eğer C vitamini içeren gıdalar soyulacaksa veya suyu çıkarılacaksa fazla bekletmeden tüketimi sağlanmalıdır.