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Medya
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Koronavirüs ekranları temizledi! Yayınlanmaması sevindirmişti... Hayasız dizi final mi yapacak?

2020-12-06 11:58:22
Koronavirüs ekranları temizledi! Yayınlanmaması sevindirmişti... Hayasız dizi final mi yapacak?

Ahlaksız içeriği dolayısıyla Türk toplum ahlakını adeta dinamitleyen ve duyarlı izleyiciden büyük tepki çeken Sadakatsiz dizisinin final geçtiğimiz hafta ekranlara gelmemesi ‘yayından kaldırıldığı’ iddialarını gündeme getirdi. Ancak durumun öyle olmadığı anlaşıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle birçok kanalda diziler teker teker final yapmıştı Fişi çekilerek final yapan diziler arasında şu diziler yer almıştı;

#1
Foto - Bay Yanlış,

Bay Yanlış,

#2
Foto - Savaşçı,

Savaşçı,

#3
Foto - Öğretmen,

Öğretmen,

#4
Foto - Zümrüdüanka,

Zümrüdüanka,

#5
Foto - Çatı Katı Aşk,

Çatı Katı Aşk,

#6
Foto - Yeni Hayat,

Yeni Hayat,

#7
Foto - ve Babil...

ve Babil...

#8
Foto - Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrol oynadığı ve eşlerin birbirlerini aldatmasını ‘meşru’ gösteren ahlaksız sahnelerle dolu Sadakatsiz dizisi ise geçen hafta ekranlara gelmedi. F5 Haber’in haberine göre dizinin yayınlanmaması yayından kaldırılacağı iddialarını gündeme getirdi. Ancak sette koronavirüs vakaları çıkması nedeniyle dizinin ekrana gelmediği öğrenildi. Dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt’un koronavirüse yakalandığı bilgisini paylaşıldı.

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrol oynadığı ve eşlerin birbirlerini aldatmasını ‘meşru’ gösteren ahlaksız sahnelerle dolu Sadakatsiz dizisi ise geçen hafta ekranlara gelmedi. F5 Haber’in haberine göre dizinin yayınlanmaması yayından kaldırılacağı iddialarını gündeme getirdi. Ancak sette koronavirüs vakaları çıkması nedeniyle dizinin ekrana gelmediği öğrenildi. Dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt’un koronavirüse yakalandığı bilgisini paylaşıldı.

#9
Foto - Toplum ahlakını dinamitleyen ve final yapması istenen diziye Kanal D yönetiminin 6 bölümlük ödeme yaptığı öğrenildi. Skandal sahneleri nedeniyle duyarlı izleyicinin tepkilerini hedefi olan ve RTÜK’ten para cezası bile yiyen hayasız dizinin ekranlara gelmeye devam etmesi tepki çekti. Ahlakın yerlere serildiği hayasız dizinin final yapması şu an için beklenmiyor.

Toplum ahlakını dinamitleyen ve final yapması istenen diziye Kanal D yönetiminin 6 bölümlük ödeme yaptığı öğrenildi. Skandal sahneleri nedeniyle duyarlı izleyicinin tepkilerini hedefi olan ve RTÜK’ten para cezası bile yiyen hayasız dizinin ekranlara gelmeye devam etmesi tepki çekti. Ahlakın yerlere serildiği hayasız dizinin final yapması şu an için beklenmiyor.

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