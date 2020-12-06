2020-12-06 11:58:22 Koronavirüs ekranları temizledi! Yayınlanmaması sevindirmişti... Hayasız dizi final mi yapacak?
Ahlaksız içeriği dolayısıyla Türk toplum ahlakını adeta dinamitleyen ve duyarlı izleyiciden büyük tepki çeken Sadakatsiz dizisinin final geçtiğimiz hafta ekranlara gelmemesi ‘yayından kaldırıldığı’ iddialarını gündeme getirdi. Ancak durumun öyle olmadığı anlaşıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle birçok kanalda diziler teker teker final yapmıştı Fişi çekilerek final yapan diziler arasında şu diziler yer almıştı;