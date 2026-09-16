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Ekonomi
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Korkutan senaryo gerçek oluyor: Akaryakıt fiyatları o rakamı görmek üzere

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Korkutan senaryo gerçek oluyor: Akaryakıt fiyatları o rakamı görmek üzere

Brent petroldeki değişim sürerken akaryakıt fiyatlarına bir zam daha bekleniyor. Korkutan 100 liralık akaryakıt senaryosu maalesef gerçek olmak üzere. İşte detaylar..

#1
Foto - Korkutan senaryo gerçek oluyor: Akaryakıt fiyatları o rakamı görmek üzere

Brent petrol varil fiyatının 107 doların üzerine çıkması iç piyasada akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ediyor.

#2
Foto - Korkutan senaryo gerçek oluyor: Akaryakıt fiyatları o rakamı görmek üzere

Salı günü motorinin litre fiyatına gelen 6,62 TL'lik zammın ardından bu gece yarısı motorin fiyatlarında yeni bir artış bekleniyor.

#3
Foto - Korkutan senaryo gerçek oluyor: Akaryakıt fiyatları o rakamı görmek üzere

Sosyal medyada 2,5-3 Lira bandında bir artış rakamından söz ediliyor ama rakam henüz netleşmiş değil. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 17.09.2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda fiyat artışı gerçekleşecek.

#4
Foto - Korkutan senaryo gerçek oluyor: Akaryakıt fiyatları o rakamı görmek üzere

Zam miktarının bugün saat 16:00'da netleşmesi beklenirken, benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. 16.09.2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle şekillendi:

#5
Foto - Korkutan senaryo gerçek oluyor: Akaryakıt fiyatları o rakamı görmek üzere

İstanbul (Avrupa): Benzin (V/Max 95): 80,26 TL, Motorin (V/Max Diesel): 95,60 TL, LPG / Otogaz: 34,99 TL

#6
Foto - Korkutan senaryo gerçek oluyor: Akaryakıt fiyatları o rakamı görmek üzere

Ankara: Benzin (V/Max 95): 81,25 TL, Motorin (V/Max Diesel): 96,75 TL, LPG / Otogaz: 35,09 TL

#7
Foto - Korkutan senaryo gerçek oluyor: Akaryakıt fiyatları o rakamı görmek üzere

İzmir: Benzin (V/Max 95): 81,52 TL, Motorin (V/Max Diesel): 97,02 TL, LPG / Otogaz: 34,99 TL

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