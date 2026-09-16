Korkutan senaryo gerçek oluyor: Akaryakıt fiyatları o rakamı görmek üzere

Sosyal medyada 2,5-3 Lira bandında bir artış rakamından söz ediliyor ama rakam henüz netleşmiş değil. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 17.09.2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda fiyat artışı gerçekleşecek.