Korkutan senaryo gerçek oluyor: Akaryakıt fiyatları o rakamı görmek üzere
Brent petroldeki değişim sürerken akaryakıt fiyatlarına bir zam daha bekleniyor. Korkutan 100 liralık akaryakıt senaryosu maalesef gerçek olmak üzere. İşte detaylar..
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Brent petroldeki değişim sürerken akaryakıt fiyatlarına bir zam daha bekleniyor. Korkutan 100 liralık akaryakıt senaryosu maalesef gerçek olmak üzere. İşte detaylar..
Brent petrol varil fiyatının 107 doların üzerine çıkması iç piyasada akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ediyor.
Salı günü motorinin litre fiyatına gelen 6,62 TL'lik zammın ardından bu gece yarısı motorin fiyatlarında yeni bir artış bekleniyor.
Sosyal medyada 2,5-3 Lira bandında bir artış rakamından söz ediliyor ama rakam henüz netleşmiş değil. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 17.09.2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda fiyat artışı gerçekleşecek.
Zam miktarının bugün saat 16:00'da netleşmesi beklenirken, benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. 16.09.2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle şekillendi:
İstanbul (Avrupa): Benzin (V/Max 95): 80,26 TL, Motorin (V/Max Diesel): 95,60 TL, LPG / Otogaz: 34,99 TL
Ankara: Benzin (V/Max 95): 81,25 TL, Motorin (V/Max Diesel): 96,75 TL, LPG / Otogaz: 35,09 TL
İzmir: Benzin (V/Max 95): 81,52 TL, Motorin (V/Max Diesel): 97,02 TL, LPG / Otogaz: 34,99 TL
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