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Yaşam
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Korkutan manzara! Ormanlık alanda ceset bulundu

2023-06-13 19:48:25
Korkutan manzara! Ormanlık alanda ceset bulundu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir kişi, ormanlık alanda başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

#1
Foto - Korkutan manzara! Ormanlık alanda ceset bulundu

Olay, Körfez ilçesi Belen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Karataş (60) hayvanlarını otlatmak üzere ormanlık alana girdi.

#2
Foto - Korkutan manzara! Ormanlık alanda ceset bulundu

O andan sonra haber alınamayan Karataş’ı köydeki bir çoban ormanlık alanda hareketsiz şekilde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Korkutan manzara! Ormanlık alanda ceset bulundu

Ali Karataş’ın başından av tüfeğiyle vurulmuş halde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karataş’ın naaşı cenaze nakil aracıyla morga götürüldü.

#4
Foto - Korkutan manzara! Ormanlık alanda ceset bulundu

Emekli ve 2 çocuk babası Ali Karataş’ın emekli olduktan sonra köyde hayvanlara baktığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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