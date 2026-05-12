Bilim insanları tüm dünyayı tedirgin eden deneyi yaptı: 8000 deprem meydana geldi
Bilim insanları son çılgın deneyinde yaklaşık 8 bin depremin meydana gelmesine sebebiyet verdi. Gelişme tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.
İsviçre'deki ETH Zürih'te görevli bilim insanları Alpler'in derinliklerinde binlerce depremi tetikleyen bir deney yaptı... Tartışmalı deney, ETH Zürih'ten araştırmacılar tarafından "Dünya hareket ettiğinde derinlikte neler olduğunu anlamak" amacıyla gerçekleştirildi. Depremleri tetiklemek için araştırmacılar, 50 saat boyunca iki sondaj deliği aracılığıyla yerin altına 750.000 litre su enjekte etti.
Beklenmedik bir elektrik kesintisine rağmen, deney başarılı oldu ve toplamda 8.000 küçük deprem tetiklendi.
Araştırmacılar, "Bazı sismik olaylar hedef fay hattında meydana gelirken, çok sayıda olay sıvı enjeksiyonuyla aktive edilen komşu jeolojik yapılarda meydana geldi" açıklamasını yaptı.
Depremlerin hissedilemeyecek boyutta olduğu ya da yüzeyde hasara neden olamayacak kadar küçük olduğu belirtilirken araştırmacılar, bulguların depremlerin doğal tetikleyicilerini ve bunların nasıl durdurulacağını anlamaya yardımcı olacağını umduklarını söyledi.
Projenin önde gelen araştırmacılarından Profesör Domenico Giardini, "Belirli bir büyüklükte deprem üretmeyi öğrenirsek, deprem üretmemeyi de öğreniriz" dedi. Fay Aktivasyonu ve Deprem Kırılması (FEAR-2) deneyi, BedrettoLab tarafından geçen ayın sonunda gerçekleştirildi.
Ekip, 22 Nisan'dan itibaren sismik olayları tetiklemek amacıyla yere su enjekte etmeye başladı.
Toplamda, yaklaşık 50 saatlik çalışma süresi boyunca 750.000 litre su enjekte edildi.
Ekip, "Deneyi durdurma kararı, ana ölçüm ağının dışında artan sayıda sismik olay meydana geldiğinde ve bilimsel analizlerini sınırladığında alındı" diye açıkladı.
Araştırmacılar, "Tünelin dışında oluşan yer sarsıntısı, İsviçre Normlarındaki tasarım yer ivmesi değerinin 5.000 ila 6.000 kat altında olup, tünel girişinde 0,000014g, dağın tepesinde 0,0000167g ve Furka Ana Tüneli girişinde 0,0000172g'lik en yüksek yer ivmesi değerlerine sahipti" derken, "Bu değerler, hissedilebilir depremlerle ilişkili seviyenin yaklaşık 700 kat altında ve hasar verici depremlerle ilişkili seviyenin yaklaşık 7.000 kat altındadır" ifadesini kullandı.
