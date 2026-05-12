TRT spikeri Işıl Açıkkar'a sitem etti: Bir tür kamikaze eylemi gibi...
Gazeteci yazar Ahmet Hakan, TRT1 ekranlarında Anneler Günü'ne ilişkin tartışmalı mesajlar veren Işıl Açıkkar'a köşesinden sitem etti.
TRT Ana Haber sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü yayınının sonunda kullandığı “Ben de bir patili annesiyim” sözleriyle gündeme oturdu. TRT yönetiminin, yaşanan tartışmaların ardından Açıkkar’ı görevden aldığı ve hakkında idari inceleme başlattığı öne sürüldü.
Konuyu köşesine taşıyan Ahmet Hakan ise değerlendirmelerini dört başlık altında paylaştı. Hakan, spikerin açıklamasını “kamikaze eylemine benzer bir çıkış” olarak yorumladı.
Hakan, ilk olarak Açıkkar’ın konuşmasında oldukça özenli bir üslup kullandığını belirtti. Ancak daha önce tartışma oluşturan Bosch reklamı gündemde olmasaydı bile açıklamaların yine tepki çekebileceğini, fakat bu denli büyümeyebileceğini savundu.
Bosch reklamı sonrası oluşan tartışmayı daha da alevlendiren bir tavır sergilendiğini ifade eden Hakan, özellikle devlet kanalında yapılan bu çıkışın gereksiz şekilde taraf olunduğu izlenimi verdiğini söyledi.
Hakan,“insan anneliği” ve “köpek anneliği” şeklindeki ayrımın toplumda rahatsızlık oluşturabileceğini dile getirdi. Bu tür bir sınıflandırmanın kulağa zorlama geldiğini savunan Hakan, annelik kavramının farklı kategorilere ayrılmasının doğru olmadığını ifade etti. Hakan, bu tarz sert çıkışların hayvan hakları konusunda fayda sağlamadığını öne sürdü. Aksine, sokak hayvanları konusundaki kutuplaşmayı artırdığını belirterek, karşılıklı gerilimi büyütmek yerine daha merhamet odaklı çözümler üzerinde durulmasının daha yapıcı olacağını söyledi.
