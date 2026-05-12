Guendouzi performansıyla göz dolduruyor Servetinin yüzde 98'i gümüş ve altında olan milyarder son tahminini dünyaya duyurdu: Yakında bu olacak
Servetinin yüzde 98'i gümüş ve altında olan milyarder son tahminini dünyaya duyurdu: Yakında bu olacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Servetinin yüzde 98'i gümüş ve altında olan milyarder son tahminini dünyaya duyurdu: Yakında bu olacak

Ünlü yatırımcı Eric Sprott, savaş sonrasında sert düşüşler gözlenen altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin çarpıcı bir tahminde bulundu. İşte detaylar...

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, ünlü yatırımcı Eric Sprott, altın ve gümüş fiyatlarının mevcut seviyelerin çok üzerine çıkacağını savundu. Sprott’a göre küresel belirsizlik ve hükümetlerin aşırı harcamaları, değerli metalleri yukarı taşıyacak

Forbes'un haberine göre Eric Sprott, 1980’lerde değerli metallere yatırım yapmaya başladı. Yaptığı yatırımlar sadece iki yılda dört kat büyüdü ve net servetini 3 milyar doların üzerine çıkardı. 81 yaşındaki Sprott, gümüşün ons fiyatı 100 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı sırada bile piyasaya kayıtsız kaldı.

“Altın ve gümüş hisseleri ciddi şekilde düşük performans gösterdi” diyen Sprott, şu ifadeleri kullandı: “Açıkçası fiyatların çok daha yukarı gideceğini düşünüyorum. Gümüşün rahatlıkla 200 hatta 300 dolara çıkabileceğini düşünüyorum. Altının ise 10 bin dolara ulaşabileceğine inanıyorum.”

Günler sonra gümüş fiyatı üçte bir oranında düşerek 76 dolara gerilerken, altın da 5 bin doların altına indi. Bu sert düşüşler Sprott’un görüşlerini değiştirmedi. Deneyimli yatırımcı, bu tür dalgalanmaların normal olduğunu belirtti. Küresel çapta çatışmaların arttığını ve yatırımcıların güvenli limanlara yöneldiğini vurguladı. Sprott’a göre fiyat hareketleri, küresel belirsizlik ortamında yön arayan bir piyasayı yansıtıyor.

Sprott, son dönemde çok sayıda yeni yatırımcının altın ve gümüşe yöneldiğini söyledi. Fiyatlardaki sert yükselişin arkasında daha temel bir neden olduğunu savundu. Ona göre bu neden, hükümetlerin sorumsuz mali politikaları.

Sprott, onlarca yıldır dile getirilen “sağlam para” yaklaşımına atıf yaparak, yüksek kamu harcamalarının itibari para birimlerine olan güveni zayıflattığını ifade etti.

Bu durumun yatırımcıları altın ve gümüş gibi somut varlıklara yönlendirdiğini belirten Sprott şu değerlendirmeyi yaptı: “Hepimiz biliyoruz ki hükümetler finansal sistem, para basımı ve aşırı harcama konusunda oldukça sorumsuz davrandı. Kanada, ABD, İngiltere, Japonya, hangisini söylerseniz söyleyin, hepsi aşırı harcama yaptı" Sprott sözlerini şöyle sürdürdü: “Adeta ‘para basabiliyorsak basalım’ mantığıyla hareket ediyorlar ve bu yüzden aşırı harcıyoruz. Ben maden yataklarına bakarım. Jeolog değilim, kayalar hakkında hiçbir şey bilmem ama sayıları bilirim… Eğer ödül büyükse, kaybetmeyi göze alabilirim.”

