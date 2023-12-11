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Medya
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Korkunç surat, İslam’a ve AK Parti seçmenine böyle salya sümük saldırdı! Şu güdüklüğe bakın şu güdüklüğe

2023-12-11 16:36:19
Korkunç surat, İslam’a ve AK Parti seçmenine böyle salya sümük saldırdı! Şu güdüklüğe bakın şu güdüklüğe

Cumhuriyet gazetesinin İslam’a alerjili yazarlarından Mine Kırıkkanat, yine skandal bir yazıya imza attı. Türkiye’nin “geri kalmış bir ülke”, AK Parti iktidarının “gerici bir iktidar”, onu seçenlerin de “geri kafalı insanlar” olduğunu ileri süren Kırıkkanat, “Geri kafalının geri kafalıyı yönetici seçtiği, seçilen yöneticinin iktidarını sürdürecek kafayı kendi güdüklüğünü sorgulamayacak kalıpta bıraktığı, hatta etki alanını genişletmek için cehaletini daha da derinleştirdiği toplumlarda ise ülkeyi sadece geriletmeye değil, batırmaya bile yol açar, demokrasi” herzelerini yumurtladı. AK Parti’nin, ayarlarını fena halde bozduğu her halinden belli olan Kırıkkanat, nasıl bir demokrasi hazımsızı olduğunu gözler önüne serdiği rezil yazısında özetle şunları kaydetti:  

#1
Foto - Korkunç surat, İslam’a ve AK Parti seçmenine böyle salya sümük saldırdı! Şu güdüklüğe bakın şu güdüklüğe

“Türkiye, iktidarın tüm gerçekleri tersinden okuyup okutmasına karşın ekonomisinden toplumsalına artık geri kalmış, kaldığı yerden de gerilemeyi sürdüren bir ülkedir.  Oysa ülkeler değil, insanlar geri kalır.  Çoğunluğu geri kafalı insanların oluşturduğu toplumlar da ülkelerini geri bırakır.  Paradoksal görünse de insanlığın en uygar değerlerini temsil eden ve toplumsal ilericiliği simgeleyen demokrasi, geri kalmışlığı hem kolaylaştıran hem de hızlandıran rejimdir. 

#2
Foto - Korkunç surat, İslam’a ve AK Parti seçmenine böyle salya sümük saldırdı! Şu güdüklüğe bakın şu güdüklüğe

Hele kırpıla kırpıla kuşa dönmüş, seçimlere indirgenmiş bir demokrasi ise...  Demokrasi modern uygarlığın temeli, felsefenin beşiği eski Yunan’daki seçkinci forum yorumundan bugünkü eşit yurttaşlık ve insan hakları çerçevesine kadar, zaten fikirsel anlamda gelişmiş toplumları sosyal anlamda ileriye taşımıştır. 

#3
Foto - Korkunç surat, İslam’a ve AK Parti seçmenine böyle salya sümük saldırdı! Şu güdüklüğe bakın şu güdüklüğe

DEMOKRASİ BİR AYNADIR  Geri kafalının geri kafalıyı yönetici seçtiği, seçilen yöneticinin iktidarını sürdürecek kafayı kendi güdüklüğünü sorgulamayacak kalıpta bıraktığı, hatta etki alanını genişletmek için cehaletini daha da derinleştirdiği toplumlarda ise ülkeyi sadece geriletmeye değil, batırmaya bile yol açar, demokrasi...  Başka bir deyişle demokrasi, sapını tutan toplumun aynasıdır. Halk neyse demokrasi onu yansıtır, halk ne bekliyorsa demokrasi onu verir.  Düşünce sistematiği gelişmeyen, üç yüz kelimeyle konuştuğu için fikirleri de üç yüz kelimeyle sınırlı bir mantık çerçevesinde büzüşen halkların, kıyaslama yeteneği de elbette dardır.  Çünkü bellekleri, çağrışım yaptırabileceği ölçüde bir bilgi birikiminden yoksundur! 

#4
Foto - Korkunç surat, İslam’a ve AK Parti seçmenine böyle salya sümük saldırdı! Şu güdüklüğe bakın şu güdüklüğe

MAĞARA ÇAĞINDAN NAĞMELER Bin yıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan ve zaten hiç değişmediği için “temel gerçek” statüsü kazanan geleneklerden ibaret bilgi dağarcığı da ilkel toplum yapılanmasının dışına çıkan her yeni, yabancı ve değişik olguyu elbette reddedecektir.  Elbetteki demokrasiyi de bildiği bir şeye benzetmeye çalışacak, kendi sığ birikimine göre yorumlayacaktır.  (…) Geri kalmışlığın yerel ve geleneksel kültürle sınırlı bilgi birikiminin kuşaktan kuşağa sorgulanmadan sürdürülmesi, elbette evrensel ve karşıt bilgiyle sınamak yasağıyla sağlanır. Dolayısıyla seçilenler, seçenlere bilimi bile din dogmalarıyla kuşatarak öğretir. Zaten dinselliği pekiştirip eğitimden istihdama her alana yaymak da bu gerilik politikasının olmazsa olmazıdır.  (…) Türkiye, geri kalmışlar tarafından geri bırakılan ve geleceği batırılan ülkedir.”

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