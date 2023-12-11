2023-12-11 16:36:19 Korkunç surat, İslam’a ve AK Parti seçmenine böyle salya sümük saldırdı! Şu güdüklüğe bakın şu güdüklüğe
Cumhuriyet gazetesinin İslam’a alerjili yazarlarından Mine Kırıkkanat, yine skandal bir yazıya imza attı. Türkiye’nin “geri kalmış bir ülke”, AK Parti iktidarının “gerici bir iktidar”, onu seçenlerin de “geri kafalı insanlar” olduğunu ileri süren Kırıkkanat, “Geri kafalının geri kafalıyı yönetici seçtiği, seçilen yöneticinin iktidarını sürdürecek kafayı kendi güdüklüğünü sorgulamayacak kalıpta bıraktığı, hatta etki alanını genişletmek için cehaletini daha da derinleştirdiği toplumlarda ise ülkeyi sadece geriletmeye değil, batırmaya bile yol açar, demokrasi” herzelerini yumurtladı. AK Parti’nin, ayarlarını fena halde bozduğu her halinden belli olan Kırıkkanat, nasıl bir demokrasi hazımsızı olduğunu gözler önüne serdiği rezil yazısında özetle şunları kaydetti: