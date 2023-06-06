Körfez’de kimyasallar felakete yol açıyor

Tunus’ta 2011 yılında yaşanan devrimin ardından bölge halkının, kimyasal atığın kaynağı olan fabrikaların kapatılacağını umduğunu ancak aradan 12 yıl geçmesine rağmen, fabrikaların hala aynı şekilde çalışmasına anlam veremediklerini dile getiren Guma, “Fabrika içinde bazı ünitelerin yerlerinin değiştirildiğini duyduk ve umutlandık. Fakat herhangi bir değişiklik olmadı. Fabrikalar kapatılmasa dahi sadece atıklarını denize ve çevreye salmasalar yeterli olacak. Biz, bölgenin çölleşmesine engel olmak ve yaşanan çevre felaketinin sona ermesi için mücadele ediyoruz.” diye konuştu.