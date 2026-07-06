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Körfez ülkelerinin savunma sanayiinde "İlle de ABD" inadı yıkıldı! Yeni adres Türkiye oldu

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Körfez ülkelerinin savunma sanayiinde “İlle de ABD” inadı yıkıldı! Yeni adres Türkiye oldu

ABD basını, Türk İHA'ları, hava savunma sistemleri ve elektronik harp çözümlerinin özellikle ABD'ye bağımlılığı azaltmak isteyen ülkelerin ilgisini çektiğini yazdı. ABD-İran savaşının, Amerikan silahları satın almanın Körfez'i güvenli tutacağı varsayımını yıktığı vurgulanan haberde "Körfez hükümetleri, tek bir koruyucuya güvenmek yerine, aynı anda birçok güce bel bağlıyor ve Türkiye de bu listedeki en yeni isim" denildi.

#1
Foto - Körfez ülkelerinin savunma sanayiinde "İlle de ABD" inadı yıkıldı! Yeni adres Türkiye oldu

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi, dış basında Türk savunma sanayiinin yükselen etkisiyle gündeme geldi. ABD merkezli Washington Times, "Ankara, ABD silahlarına olan bağımlılığı azaltmak isteyen ülkelere insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri pazarlıyor" başlıklı haberinde, zirvenin Türkiye açısından diplomatik öneminin yanı sıra savunma sanayii için de güçlü bir vitrin niteliği taşıdığını yazdı.

#2
Foto - Körfez ülkelerinin savunma sanayiinde "İlle de ABD" inadı yıkıldı! Yeni adres Türkiye oldu

Haberde, NATO liderlerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geleceği, zirveyle eş zamanlı olarak ATO Congresium'da NATO Savunma Sanayi Forumu'nun düzenleneceği aktarıldı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin söz konusu forumu NATO tarihinin en büyük sanayi etkinliği olarak nitelendirdiği belirtildi.

#3
Foto - Körfez ülkelerinin savunma sanayiinde "İlle de ABD" inadı yıkıldı! Yeni adres Türkiye oldu

Washington Times'a göre Ankara, zirve sürecinde insansız hava araçları, hava savunma sistemleri, elektronik harp kabiliyetleri ve yerli savunma çözümleriyle öne çıkıyor. Haberde, Türkiye'nin Çelik Kubbe hava savunma mimarisi, Baykar üretimi İHA'lar, KAAN savaş uçağı ve ASELSAN'ın radar-elektronik sistemleri özellikle dikkat çeken başlıklar arasında gösterildi.

#4
Foto - Körfez ülkelerinin savunma sanayiinde "İlle de ABD" inadı yıkıldı! Yeni adres Türkiye oldu

Dubai merkezli El Habtoor Araştırma Merkezi'nden Mostafa Ahmed, gazeteye yaptığı değerlendirmede Ankara'daki zirvenin bölgesel alıcılar için önemli bir savunma sanayii vitrini haline geldiğini söyledi. Ahmed'e göre Türkiye, bu süreçte özellikle Körfez ülkelerine NATO standartlarında, sahada kendini kanıtlamış ve daha hızlı tedarik edilebilen sistemler sunuyor.

#5
Foto - Körfez ülkelerinin savunma sanayiinde "İlle de ABD" inadı yıkıldı! Yeni adres Türkiye oldu

ABD-İran savaşının Amerikan üslerine ev sahipliği yapmanın ve Amerikan silahları satın almanın Körfez'i güvenli tutacağı varsayımını yıktığı belirtilirken "Körfez hükümetleri, tek bir koruyucuya güvenmek yerine, aynı anda birçok güce bel bağlıyor ve Türkiye de bu listedeki en yeni isim" denildi. Haberde, Körfez ülkelerinin son dönemde güvenlik ve savunma tedarikinde tek bir ülkeye bağımlı kalmak istemediği vurgulandı. Washington Times, bu ülkelerin ABD ile ilişkilerini sürdürürken Türkiye gibi alternatif üreticilerle de savunma işbirliğini artırdığını kaydetti.

#6
Foto - Körfez ülkelerinin savunma sanayiinde "İlle de ABD" inadı yıkıldı! Yeni adres Türkiye oldu

Ahmed, Körfez ülkelerinin özellikle alçak irtifadan gelen İHA tehditlerine karşı kullanılabilecek sistemlere, kısa menzilli hava savunma füzelerine, petrol sahaları, limanlar ve havaalanlarını koruyacak çözümlere ilgi gösterdiğini belirtti. Haberde, HİSAR hava savunma sistemleri, KORKUT uçaksavar sistemi ve elektronik harp kabiliyetlerinin bu alanda öne çıktığı ifade edildi. Haberde, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişinin yalnızca Körfez ile sınırlı olmadığı da vurgulandı. Polonya'nın Türk savunma şirketleriyle yaptığı anlaşmalara dikkat çekilerek, NATO üyesi ülkelerin de Türkiye'den savunma sistemi tedarik etmeye başladığı belirtildi.

#7
Foto - Körfez ülkelerinin savunma sanayiinde "İlle de ABD" inadı yıkıldı! Yeni adres Türkiye oldu

Potsdam Üniversitesi'nden savaş çalışmaları uzmanı Christian Rieck ise Ankara'nın zirve ev sahipliğini, NATO'nun güney kanadına yönelik işbirliklerini derinleştirmek için kullanabileceğini ifade etti. Rieck'e göre Türkiye, NATO içinde giderek daha merkezi ve belirleyici bir konuma yükseliyor. Haberde, Suudi Arabistan'ın da Türk sistemlerine yönelik ilgisine dikkat çekildi. Riyad'ın, Akıncı TİHA dahil bazı Türk savunma ürünlerini ortak üretim modeliyle kendi topraklarında üretmeye yöneldiği aktarıldı. Bu modelin, alıcı ülkelere yalnızca ürün değil, teknoloji ve bilgi birikimi de kazandırdığı vurgulandı.

#8
Foto - Körfez ülkelerinin savunma sanayiinde "İlle de ABD" inadı yıkıldı! Yeni adres Türkiye oldu

Washington Times, Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının son yıllarda büyük ivme kazandığını belirtti. Haberde, Türkiye'nin 20 yıl önce büyük ölçüde dışa bağımlı bir savunma tedarikçisi konumundayken bugün kendi sistemlerini geliştiren ve ihraç eden bir ülkeye dönüştüğü ifade edildi. Analizde, Türk savunma sanayiinin 3 bin 500'den fazla şirketten oluşan geniş bir ekosisteme ulaştığı kaydedildi. Ancak Türkiye'nin artan ihracat talebini sürdürülebilir şekilde karşılayabilmesi için üretim kapasitesinin önümüzdeki dönemde kritik önem taşıyacağı değerlendirmesi yapıldı. Haberde, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişinin Ankara'ya NATO içinde yeni bir etki alanı kazandırdığı yorumu yapıldı. Körfez ülkelerinin ise ABD, Avrupa, Türkiye ve Asya'dan eş zamanlı olarak savunma sistemi tedarik ederek daha dengeli bir güvenlik mimarisi kurmaya çalıştığı belirtildi.

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