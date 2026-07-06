Körfez ülkelerinin savunma sanayiinde “İlle de ABD” inadı yıkıldı! Yeni adres Türkiye oldu
ABD basını, Türk İHA'ları, hava savunma sistemleri ve elektronik harp çözümlerinin özellikle ABD'ye bağımlılığı azaltmak isteyen ülkelerin ilgisini çektiğini yazdı. ABD-İran savaşının, Amerikan silahları satın almanın Körfez'i güvenli tutacağı varsayımını yıktığı vurgulanan haberde "Körfez hükümetleri, tek bir koruyucuya güvenmek yerine, aynı anda birçok güce bel bağlıyor ve Türkiye de bu listedeki en yeni isim" denildi.