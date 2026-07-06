Körfez ülkelerinin savunma sanayiinde “İlle de ABD” inadı yıkıldı! Yeni adres Türkiye oldu

Washington Times, Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının son yıllarda büyük ivme kazandığını belirtti. Haberde, Türkiye'nin 20 yıl önce büyük ölçüde dışa bağımlı bir savunma tedarikçisi konumundayken bugün kendi sistemlerini geliştiren ve ihraç eden bir ülkeye dönüştüğü ifade edildi. Analizde, Türk savunma sanayiinin 3 bin 500'den fazla şirketten oluşan geniş bir ekosisteme ulaştığı kaydedildi. Ancak Türkiye'nin artan ihracat talebini sürdürülebilir şekilde karşılayabilmesi için üretim kapasitesinin önümüzdeki dönemde kritik önem taşıyacağı değerlendirmesi yapıldı. Haberde, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişinin Ankara'ya NATO içinde yeni bir etki alanı kazandırdığı yorumu yapıldı. Körfez ülkelerinin ise ABD, Avrupa, Türkiye ve Asya'dan eş zamanlı olarak savunma sistemi tedarik ederek daha dengeli bir güvenlik mimarisi kurmaya çalıştığı belirtildi.