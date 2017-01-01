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Kor ateşi tutanlar

  • 1) Güne sabah namazı ve sabah zikirleri ile başla. Allah'a tevekkül et ki kalb ferahlığı, kolaylık ve kurtuluş seni alsın.

  • 2) İstiğfara devam et. Çünkü o bütün günahları siler ve rızkı getirir.

  • 3) Duayı kesme çünkü o kurtuluş ipidir.

  • 4) Unutma! Konuşmalarını melekler kaydediyor.

  • 5) Hayra yor. Her ne kadar fırtınanın merkezinde bile olsan.

  • 6) Parmakların güzelliği tesbihleri saymakladır

  • 7) Dertler sana yöneldiğinde kederlerin çoğaldığında 'La İlahe illallah' de

  • 8) Mal ile fakirin duasını miskinin sevgisini satın al

  • 9) Huşu ve korku dolu bir secde altın yerden daha faziletlidir

  • 10) Kelimeyi konuşmadan önce düşün! Çünkü bazı kelimeler katildir.

  • 11) Mazlumun davetine, mahrumun göz yaşına dikkat et.

  • 12) Kitapları, gazeteleri ve dergileri okumadan önce Kur'an'ı oku.

  • 13) Ailenin istikamet üzere olmasına sebep ol.

  • 14) İbadet için nefsinle Cihad et. Muhakkak ki nefis kötülüğü emreder.

  • 15) Anne babanın avuç içini öp. Rızaya ulaşırsın.

  • 16) Senin eski elbiselerin fakirin katında yenidir.

  • 17) Kızma, nefret etme.  Allah'ın ulaşmayı emrettiği şeyi kesme. Hayat düşündüğünden daha kısa.

  • 18) Güçlülerin en güçlüsü ve zenginlerin en zengini seninledir. O muhakkak ki Allah c.c dur.  Güven ve müjdele

  • 19) Cevap kapısını (dua) günahla kapatma

  • 20)Sabır ve namaz : dertlere, musibetlere ve sorumluluklarına yardım edenlerin en hayırlısıdır.

  • 21) Su-i Zanndan kaçın ki rahat edesin huzur bulasın

  • 22) Bütün dertlerin sebebi Allah'tan yüz çevirmektendir. Ona yönel.

  • 23) Senle beraber kabre girecek bir namaz kıl

  • 24) Birinin gıybet ettiğini duyarsan ona Allah'tan korkmasını söyle

  • 25) Mülk süresini okumaya devam etmen seni kurtarır.

  • 26) Mahrum o dur ki korku ve gözü yaşlı namaz kılmaktan mahrum olandır.

  • 27) Günahtan cahil olan insanların peşinden gitme

  • 28) Muhabbetin Allah ve Rasulüne olsun. İnsanlara güzel ahlak ile muamele et

  • 29) Seni gıybet edenlere musamaha göster.  Muhakkak o seni güzelliğe ulaştırmıştır.

  • 30) Namaz, zikir ve Kuran tilaveti senin yüzünde nur,  kalbinde inşirah ve amellerine muvaffak olmanı sağlar.

  • 31) kim ateşin hararetini hatırlarsa günahların sebeplerine de sabr eder.

  • 32) Gece sürekli değildir. Dertler geçer. Sıkıntılar  bir çıkışa, Zorluklar rahatlığa çevrilir.

  • 33) o şöyle dedi bu böyle dedi kelimelerini terket. Dağ gibi sorumlulukların varken.

  • 34) Huşu ile namaz kıl seni bekleyen  işin namazdan önemli değildir.

  • 35) Mushafı baş üstünde tut. Bir tek ayet okuman  dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır.

  • 36) Hayat güzeldir ondan daha güzeli senin iman üzere olmandır.

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