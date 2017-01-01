Kor ateşi tutanlar
1) Güne sabah namazı ve sabah zikirleri ile başla. Allah'a tevekkül et ki kalb ferahlığı, kolaylık ve kurtuluş seni alsın.
2) İstiğfara devam et. Çünkü o bütün günahları siler ve rızkı getirir.
3) Duayı kesme çünkü o kurtuluş ipidir.
4) Unutma! Konuşmalarını melekler kaydediyor.
5) Hayra yor. Her ne kadar fırtınanın merkezinde bile olsan.
6) Parmakların güzelliği tesbihleri saymakladır
7) Dertler sana yöneldiğinde kederlerin çoğaldığında 'La İlahe illallah' de
8) Mal ile fakirin duasını miskinin sevgisini satın al
9) Huşu ve korku dolu bir secde altın yerden daha faziletlidir
10) Kelimeyi konuşmadan önce düşün! Çünkü bazı kelimeler katildir.
11) Mazlumun davetine, mahrumun göz yaşına dikkat et.
12) Kitapları, gazeteleri ve dergileri okumadan önce Kur'an'ı oku.
13) Ailenin istikamet üzere olmasına sebep ol.
14) İbadet için nefsinle Cihad et. Muhakkak ki nefis kötülüğü emreder.
15) Anne babanın avuç içini öp. Rızaya ulaşırsın.
16) Senin eski elbiselerin fakirin katında yenidir.
17) Kızma, nefret etme. Allah'ın ulaşmayı emrettiği şeyi kesme. Hayat düşündüğünden daha kısa.
18) Güçlülerin en güçlüsü ve zenginlerin en zengini seninledir. O muhakkak ki Allah c.c dur. Güven ve müjdele
19) Cevap kapısını (dua) günahla kapatma
20)Sabır ve namaz : dertlere, musibetlere ve sorumluluklarına yardım edenlerin en hayırlısıdır.
21) Su-i Zanndan kaçın ki rahat edesin huzur bulasın
22) Bütün dertlerin sebebi Allah'tan yüz çevirmektendir. Ona yönel.
23) Senle beraber kabre girecek bir namaz kıl
24) Birinin gıybet ettiğini duyarsan ona Allah'tan korkmasını söyle
25) Mülk süresini okumaya devam etmen seni kurtarır.
26) Mahrum o dur ki korku ve gözü yaşlı namaz kılmaktan mahrum olandır.
27) Günahtan cahil olan insanların peşinden gitme
28) Muhabbetin Allah ve Rasulüne olsun. İnsanlara güzel ahlak ile muamele et
29) Seni gıybet edenlere musamaha göster. Muhakkak o seni güzelliğe ulaştırmıştır.
30) Namaz, zikir ve Kuran tilaveti senin yüzünde nur, kalbinde inşirah ve amellerine muvaffak olmanı sağlar.
31) kim ateşin hararetini hatırlarsa günahların sebeplerine de sabr eder.
32) Gece sürekli değildir. Dertler geçer. Sıkıntılar bir çıkışa, Zorluklar rahatlığa çevrilir.
33) o şöyle dedi bu böyle dedi kelimelerini terket. Dağ gibi sorumlulukların varken.
34) Huşu ile namaz kıl seni bekleyen işin namazdan önemli değildir.
35) Mushafı baş üstünde tut. Bir tek ayet okuman dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır.
36) Hayat güzeldir ondan daha güzeli senin iman üzere olmandır.