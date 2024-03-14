Köpekbalığını oltayla tuttu!

Amatör balıkçı Ali Varol, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Balık tutmak en büyük hobim. 2 gün önce kuzu avına çıktım. Oltaya büyük bir şey takıldı. Büyük bir kuzu olduğunu düşündüm. Uzun süren mücadelenin ardından balık suda görünmeye başladı. Kuzu balığı değil köpek balığı olduğunu gördüm. Tekneye alıp, youtube kanalımda takipçilerimin görmesi için çekim yapmayı ve denize geri bırakmayı düşünürken bir anda misinayı koparım gözden kayboldu. Çok büyük bir balık olduğu için tekneye almayı başaramadım. Mendirek bölgesinden 22-23 metre derinlikte yaklaşık 200-300 metre açıkta yakaladım. Kıyıda geceleri küçük köpek balığı yavrularına rastlıyordum. Yakaladıktan sonra denize bırakıyordum. Bu kadar büyüğüne ilk kez rastladım. Benim için de ayrı bir tecrübe oldu”.