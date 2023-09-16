Konya'da toplu çocuk mezarı tespit edildi

"Bazılarında gömü teknikleri farklıydı. Örneğin üst üste gömmelerle karşılaştık. Bir mezarda 5 kafatasıyla karşılaştık. Gerek soy bağı nedeniyle olsun gerekse mezarların kullanımının işlevselliğinin devamı niteliğinde olsun. Bu şekilde üst üste gömüleri gördük. Sikke olsun, yüzük olsun, küpe olsun, bu tür küçük buluntuları da burada görmüş olduk, bulmuş olduk. Bu yıldan itibaren narteks dediğimiz kilisenin arka kısmındaki alan üzerinde kazı çalışmalarına devam etmekteyiz. 400 metrekarelik kabaca bir alan üzerinde mozaikle karşılaştık. Bu gerçekten Anadolu'da çok önemli bir bulgudur. Konya'da bu şekilde çok güzel bir mozaik alanının olması hem bölgenin zenginliğini ve ihtişamını hem de bu kentin ne kadar önemli olduğunu gösteren ciddi bir emaredir. Bu bağlamda da kazı çalışmalarımızı bu sene içerisinde de devam ettirerek mozaikli alanda ağırlıklı olarak çalışmayı sürdürmek istiyoruz." (DHA)