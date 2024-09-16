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Konya'da feci ölüm! Köprüden düştü

2024-09-16 20:18:43
Konya'da feci ölüm! Köprüden düştü

Konya'da köprüden alt yola düşen araçtaki sürücü yaşamını yitirdi.

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#1
Foto - Konya'da feci ölüm! Köprüden düştü

Konya'da köprüden alt yola düşen otomobilin sürücüsü Merve Kübra Gümüşlü (26), hayatını kaybetti.

#2
Foto - Konya'da feci ölüm! Köprüden düştü

Kaza, saat 14.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi’nde meydana geldi.

#3
Foto - Konya'da feci ölüm! Köprüden düştü

Merve Kübra Gümüşlü’nün kontrolünü yitirdiği 06 BIU 625 plakalı otomobili bariyerleri aşıp, 4 metre yüksekliğindeki köprüden alt yola düştü.

#4
Foto - Konya'da feci ölüm! Köprüden düştü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Gümüşlü'nün hayatını kaybettiği belirledi.

#5
Foto - Konya'da feci ölüm! Köprüden düştü

Merve Kübra Gümüşlü'nün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

#6
Foto - Konya'da feci ölüm! Köprüden düştü

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