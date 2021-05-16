2021-05-16 15:16:33 Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Konya'nın Akşehir ilçesinde TIR ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde TIR ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
İran uyruklu Arash Rasouli idaresindeki 15 D 55910 plakalı tır, Karayolları Kavşağı'nda Hanifi Aytış yönetimindeki 27 VA 796 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan ikisi, Konya'ya sevk edildi.
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