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Hayat-Aktüel
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Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

2021-05-16 15:16:33
Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'nın Akşehir ilçesinde TIR ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

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Foto - İran uyruklu Arash Rasouli idaresindeki 15 D 55910 plakalı tır, Karayolları Kavşağı'nda Hanifi Aytış yönetimindeki 27 VA 796 plakalı minibüsle çarpıştı.

İran uyruklu Arash Rasouli idaresindeki 15 D 55910 plakalı tır, Karayolları Kavşağı'nda Hanifi Aytış yönetimindeki 27 VA 796 plakalı minibüsle çarpıştı.

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Foto - Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan ikisi, Konya'ya sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan ikisi, Konya'ya sevk edildi.

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