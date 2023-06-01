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Yaşam
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Konya'da emekli imam ve eşi evlerinde öldürülmüş bulundu

2023-06-01 23:29:41
Konya'da emekli imam ve eşi evlerinde öldürülmüş bulundu

Konya’da imam olarak görev yapan koca ve eşi evlerinde vurularak öldürülmüş halde bulundu.

#1
Foto - Konya'da emekli imam ve eşi evlerinde öldürülmüş bulundu

Olay, akşam saatlerinde Çumra ilçesine bağlı İçeriçumra Mahallesi Çakılkuyu Caddesinde bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi.

#2
Foto - Konya'da emekli imam ve eşi evlerinde öldürülmüş bulundu

Edinilen bilgiye göre, imam olan Hüseyin Çoban (57) ve eşi Mürüvvet Çoban’dan (55) haber alamayan yakınları eve geldiklerinde karı kocayı kanlar içerisinde buldu.

#3
Foto - Konya'da emekli imam ve eşi evlerinde öldürülmüş bulundu

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Konya'da emekli imam ve eşi evlerinde öldürülmüş bulundu

Adrese gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Çoban çiftinin tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

#5
Foto - Konya'da emekli imam ve eşi evlerinde öldürülmüş bulundu

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Çoban çiftinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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