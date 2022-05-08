Konya'da toplanıyor Avrupa'ya ihraç ediliyor!

"KIYMETLİ OLAN İNCE KAMIŞLAR İHRAÇ EDİLİYOR" Kamışlardan kalınlarını örme yapanlara pazarladıklarını dile getiren Küçükuysal, "Bizim için kıymetli olan ince tarafını ise yurt dışına çatı kamışı olarak gönderiyoruz. İngiltere, Almanya, Hollanda olmak üzere üç ülkeye gönderiyoruz. Hedefimiz Avrupa ülkelerinin tamamına kamış ihraç etmek. Bu yıl Allah izin verirse 250 bin bağ hedefimiz var. Seneye ise bu bağ sayısını 1 milyona çıkarmak niyetindeyiz. 250 bin bağın ekonomik karşılığı 500-600 bin avro, bunu 1 milyona çıkardığımızda bunun ülkemize ve ilçemize katkısı da çok büyük olacak." ifadelerini kullandı. Firmanın ortaklarından Hidayet Yalçın da kamış ticaretinin bölgede 1990'larda başladığını hatırlatarak, bölgede sektörü yeniden canlandırmak istediklerini söyledi. Kamışın doğada kendi halinde yetişen bir bitki olduğunu dile getiren Yalçın, "Her sene kesip hasat etmemiz gerekiyor. Alanlarını temiz tutmamız lazım ki bir sonraki yıla daha temiz, daha güzel çıksın. Bu iş zahmetli, zor bir iş. Eleman bulmakta biraz zorluk çekiyoruz. Günlük 150-200 lira yevmiye veriyoruz. Paketleme yaparlarsa bağ başı 3 lira ödeme yapıyoruz." diye konuştu. Kamış işleme işinde çalışan kadınlar da bu işin gelir kaynakları olduğunu belirtti.