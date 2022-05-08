  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
5
Konya'da toplanıyor Avrupa'ya ihraç ediliyor!

2022-05-08 07:51:26
Konya'da toplanıyor Avrupa'ya ihraç ediliyor!

Beyşehir Gölü kenarlarında kesilen kamışlarının İngiltere, Almanya, Hollanda gibi Avrupa ülkelerine ihracatı sağlanıyor. Konya'da bulunan Beyşehir Gölü doğasının güzelliği yanı sıra etrafında bulunan kamışlar sayesinde de ekonomiye destek oluyor. Sazlık alanlardan kesilen kamışların ince olanları bir çok Avrupa ülkesine ihraç oluyor.

#1
Foto - Beyşehir'de faaliyet gösteren kamış firmasının ortaklarından Abdurrahman Küçükuysal, Beyşehir Gölü'nde tuz oranı düşük olduğu için sazlıkların göl kıyılarında kendiliğinden yetiştiğini anlattı. Küçükuysal, havzası büyük olan Beyşehir Gölü'nün kamışçılık için geniş bir alan sunduğunu ifade ederek,

Beyşehir'de faaliyet gösteren kamış firmasının ortaklarından Abdurrahman Küçükuysal, Beyşehir Gölü'nde tuz oranı düşük olduğu için sazlıkların göl kıyılarında kendiliğinden yetiştiğini anlattı. Küçükuysal, havzası büyük olan Beyşehir Gölü'nün kamışçılık için geniş bir alan sunduğunu ifade ederek, "Bölgemizde zaman içerisinde değersizleşmiş, yeterince kullanılmamış ya da keşfedilmemiş kamışı firma olarak değerlendirip yurt dışına gönderiyoruz. Kelimenin tam anlamıyla Beyşehir'imize çöpten para kazandırıyoruz. Gölde atıl durumda olan bir malzemeyi, kullanıyoruz, hem ülkemize döviz kazandırıyor hem de bu işin çeşitli aşamalarında insanlara çok çaplı olarak da ekmek veriyoruz." dedi.

#2
Foto -

"SEZON 12. AYDA BAŞLIYOR" Sazlık alanların bilinçsiz yakılmasının hem doğaya hem ekonomiye zarar verdiğini vurgulayan Küçükuysal, kamışları ekonomiye kazandırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi. Kamışların belli dönemlerde kesildiğini ifade eden Küçükuysal, kamışın işlenme aşamalarını şu şekilde anlattı:

#3
Foto -

"Sezonumuz 12. ayın sonunda başlar. Özel izin istenirse ve coğrafya da uygunsa bu şubat başına kadar devam edebilir. Göl kıyısında orakla, elle hasat edip biçtiğimiz kamışları, kıyıda 'hu' diye adlandırdığımız öbek haline getiriyoruz. Olgunlaşması için bunların üzerinden bir kış geçirmesini bekliyoruz. Bu şekilde yaprağını döküp kuruyor, renkleniyor. Olgunlaştıktan sonra ilkbaharda işlemeye başlıyoruz. Kamışların yaprağını, yabani otlarını, kalınlarını ayırmak suretiyle belli bir standart ölçüye getiriyoruz. Kelepçe dediğimiz malzemelerle de bağlıyoruz. Şu anda bu işte sadece depolarda çalışan kişi sayısı 60. Bunların yaptığı iş temizlik, balyalama ve getir götür çalışması."

#4
Foto -

"KIYMETLİ OLAN İNCE KAMIŞLAR İHRAÇ EDİLİYOR" Kamışlardan kalınlarını örme yapanlara pazarladıklarını dile getiren Küçükuysal, "Bizim için kıymetli olan ince tarafını ise yurt dışına çatı kamışı olarak gönderiyoruz. İngiltere, Almanya, Hollanda olmak üzere üç ülkeye gönderiyoruz. Hedefimiz Avrupa ülkelerinin tamamına kamış ihraç etmek. Bu yıl Allah izin verirse 250 bin bağ hedefimiz var. Seneye ise bu bağ sayısını 1 milyona çıkarmak niyetindeyiz. 250 bin bağın ekonomik karşılığı 500-600 bin avro, bunu 1 milyona çıkardığımızda bunun ülkemize ve ilçemize katkısı da çok büyük olacak." ifadelerini kullandı. Firmanın ortaklarından Hidayet Yalçın da kamış ticaretinin bölgede 1990'larda başladığını hatırlatarak, bölgede sektörü yeniden canlandırmak istediklerini söyledi. Kamışın doğada kendi halinde yetişen bir bitki olduğunu dile getiren Yalçın, "Her sene kesip hasat etmemiz gerekiyor. Alanlarını temiz tutmamız lazım ki bir sonraki yıla daha temiz, daha güzel çıksın. Bu iş zahmetli, zor bir iş. Eleman bulmakta biraz zorluk çekiyoruz. Günlük 150-200 lira yevmiye veriyoruz. Paketleme yaparlarsa bağ başı 3 lira ödeme yapıyoruz." diye konuştu. Kamış işleme işinde çalışan kadınlar da bu işin gelir kaynakları olduğunu belirtti.

Batılı ülkelerin gazına gelip Rusya'ya kafa tuttular! Doğalgazı kesilen komşu Türkiye'den yardım talep etti
Dünya

Batılı ülkelerin gazına gelip Rusya'ya kafa tuttular! Doğalgazı kesilen komşu Türkiye'den yardım talep etti

Batılı devletlerin gazına gelerek Rusya'ya yaptırım uygulamaya kalkan Bulgaristan'a doğalgaz akışı kesildi. Sofya yönetimi Türkiye'den yardı..
Yeniden Refah Partisi'nden 'göçmen' açıklaması! 'Sığınmacı sorunu ayrıştırıcı yöntemlerle çözülmez'
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden 'göçmen' açıklaması! 'Sığınmacı sorunu ayrıştırıcı yöntemlerle çözülmez'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ öncülüğündeki göçmen provokasyonuna ilişkin değerlendirmede bulunan Yeniden Refah Partisi Dış İlişkil..
Demlikte kalan çayı sakın atmayın! İşte şaşırtan sebebi
Sağlık

Demlikte kalan çayı sakın atmayın! İşte şaşırtan sebebi

Türk sofralarının vazgeçilmezi çay, yaz kış 7'den 70'e herkes tarafından içilen lezzetlerden biridir. Tiryakilerinin çok olduğu çay, içildik..
Son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? 3600 ek gösterge ikramiye maaş zammı!
Ekonomi

Son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? 3600 ek gösterge ikramiye maaş zammı!

Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisinde son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ek göstergenin yükselmesiyle maaş, emekli a..
Savunma sanayinde müthiş atılım! Yeni teslimatları yapıldı
Teknoloji

Savunma sanayinde müthiş atılım! Yeni teslimatları yapıldı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi" kapsamında üretilen çok sayıda SAR 9 METE tabancasının güvenl..
Gökçek'ten Kaftancıoğlu'na destek!
Gündem

Gökçek'ten Kaftancıoğlu'na destek!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sığınmacılar konusundaki açıklamasının doğru olduğunu belirten Melih Gökçek; "40 yılda bir do..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay