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Konut, araç, altın dönemi kapanıyor! Herkes yatırım için bunu bekliyordu! Paraya para demeyeceksiniz

2023-11-19 13:44:42
Konut, araç, altın dönemi kapanıyor! Herkes yatırım için bunu bekliyordu! Paraya para demeyeceksiniz

Yatırım aracı olarak görülen konut, araç ve altın dönemi geride kaldı. Yatırım için Herkesin beklediği açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan geldi. Şimdi alan sonradan pişman olmuyor. İşte tüm detaylar… Türkiye'de birçok kişinin tercihi konut, araç ve altın olurken yeni dönemde herkes arsa almaya yöneldi. İlerleyen süreçte getirisinin daha fazla olduğu düşünen vatandaşlar Ankara'da yapılacak arsa satışlarını dört gözle bekliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan arsalar KDV'den muaf tutularak 24 ay vade imkanı ile satışa çıkarılmaktadır. Hem kendi evini yapmak hem de yatırım amacıyla kullanmak isteyenler Ankara'da farklı metrekarelerdeki arsaları araştırıyor. İşte tüm detaylar…

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Foto - Konut, araç, altın dönemi kapanıyor! Herkes yatırım için bunu bekliyordu! Paraya para demeyeceksiniz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, KDV'den muaf tutularak satışı yapılacak 245 muhtelif arsa satışı için düğmeye bastı. Ankara'nın farklı ilçelerinde yer alan arsalarda %'lik peşin ödeme şartını sağlayanların 24 ay vade imkanı ile arsa satın alabileceği belirtildi. Konut fiyatlarını arttığı bugünlerde vatandaşlar kendi konutlarını yapmak için de arsa almayı tercih ediyor. Bu kapsamda hem daha uygun fiyata konut sahibi olabilirken ilerleyen süreçte değerlenen arsaları da yatırım aracı olarak kullanabiliyor. 28 - 29 Kasım 2023 tarihleri arasında açık artırma toplantısı ile birlikte arsa satışlarının yapılacağı belirtilirken gerçek veya tüzel kişilerin katılım teminatı olarak toplantı öncesinde ödeyecekleri tutarlar hakkında da açıklama yapıldı. Yapılacak ödemelerin toplantı öncesinde EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Şubesi IBAN(TR66 0001 2009 8780 0010 2613 00) no.lu TL hesabına yatırılması gerektiğinin altı çizildi. Ankara'da konut satışı için yapılacak açık artırmanın 28-29 Kasım 2023 Salı günü saat 10.30'da yapılacağı belirtildi. Ankara The Green Park Hotel’de yapılacak açık artırmak için vatandaşların müzayedeye Online olarak başvuru yapabileceği aktarıldı. Internet katılım başvurusunun bir iş günü öncesinde sonlanacağının unutulmaması gerekiyor.

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Foto - Konut, araç, altın dönemi kapanıyor! Herkes yatırım için bunu bekliyordu! Paraya para demeyeceksiniz

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kapsamında yapılacak arsa satışları için bekleyen Ankaralılar hangi ilçelerde satış yapılacağını araştırıyor. Ankara'da satışa çıkarılan farklı büyüklükteki arsaların yer aldığı ilçeler şu şekildedir: • Çamlıdere • Çubuk • Gölbaşı • Haymana • Kahramankazan • Polatlı • Sincan • Yenimahalle

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