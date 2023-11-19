2023-11-19 13:44:42 Konut, araç, altın dönemi kapanıyor! Herkes yatırım için bunu bekliyordu! Paraya para demeyeceksiniz
Yatırım aracı olarak görülen konut, araç ve altın dönemi geride kaldı. Yatırım için Herkesin beklediği açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan geldi. Şimdi alan sonradan pişman olmuyor. İşte tüm detaylar… Türkiye'de birçok kişinin tercihi konut, araç ve altın olurken yeni dönemde herkes arsa almaya yöneldi. İlerleyen süreçte getirisinin daha fazla olduğu düşünen vatandaşlar Ankara'da yapılacak arsa satışlarını dört gözle bekliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan arsalar KDV'den muaf tutularak 24 ay vade imkanı ile satışa çıkarılmaktadır. Hem kendi evini yapmak hem de yatırım amacıyla kullanmak isteyenler Ankara'da farklı metrekarelerdeki arsaları araştırıyor. İşte tüm detaylar…