Konut, araç, altın dönemi kapanıyor! Herkes yatırım için bunu bekliyordu! Paraya para demeyeceksiniz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, KDV'den muaf tutularak satışı yapılacak 245 muhtelif arsa satışı için düğmeye bastı. Ankara'nın farklı ilçelerinde yer alan arsalarda %'lik peşin ödeme şartını sağlayanların 24 ay vade imkanı ile arsa satın alabileceği belirtildi. Konut fiyatlarını arttığı bugünlerde vatandaşlar kendi konutlarını yapmak için de arsa almayı tercih ediyor. Bu kapsamda hem daha uygun fiyata konut sahibi olabilirken ilerleyen süreçte değerlenen arsaları da yatırım aracı olarak kullanabiliyor. 28 - 29 Kasım 2023 tarihleri arasında açık artırma toplantısı ile birlikte arsa satışlarının yapılacağı belirtilirken gerçek veya tüzel kişilerin katılım teminatı olarak toplantı öncesinde ödeyecekleri tutarlar hakkında da açıklama yapıldı. Yapılacak ödemelerin toplantı öncesinde EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Şubesi IBAN(TR66 0001 2009 8780 0010 2613 00) no.lu TL hesabına yatırılması gerektiğinin altı çizildi. Ankara'da konut satışı için yapılacak açık artırmanın 28-29 Kasım 2023 Salı günü saat 10.30'da yapılacağı belirtildi. Ankara The Green Park Hotel’de yapılacak açık artırmak için vatandaşların müzayedeye Online olarak başvuru yapabileceği aktarıldı. Internet katılım başvurusunun bir iş günü öncesinde sonlanacağının unutulmaması gerekiyor.