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Türkiye
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Kontrolden çıkan araç mobilya dükkanına girdi

2023-06-21 07:29:35
Kontrolden çıkan araç mobilya dükkanına girdi

Bursa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç mobilya dükkanına girdi.

#1
Foto - Kontrolden çıkan araç mobilya dükkanına girdi

Kaza, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi’nde meydana geldi. Mudanya Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Nevzat M. idaresindeki 16 AKU 014 plakalı otomobil lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak mobilya dükkanına girdi.

#2
Foto - Kontrolden çıkan araç mobilya dükkanına girdi

Kazada mobilyacı dükkanının camları kırılırken eşyalar etrafa saçıldı.

#3
Foto - Kontrolden çıkan araç mobilya dükkanına girdi

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Kontrolden çıkan araç mobilya dükkanına girdi

Otomobilde bulunan sürücü kazayı yara almadan atlattı.

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