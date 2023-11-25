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Yaşam
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Konteyner kentte panik anları!

2023-11-25 23:23:00
Konteyner kentte panik anları!

Malatya’da, bir konteyner kent yakınına bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan ders notları çıktı.

#1
Foto - Konteyner kentte panik anları!

Olay, saat 21.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mavigöl Caddesi üzerinde bulunan bir konteyner kentin karşısındaki okulun giriş kapısı önüne bırakılan çantayı gören konteyner sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

#2
Foto - Konteyner kentte panik anları!

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgeye çıkan yolları trafiğe kapatırken, olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı.

#3
Foto - Konteyner kentte panik anları!

Konteyner sakinlerinin büyük panik yaşadığı olayda alınan güvenlik önlemlerinin ardından çanta fünyeyle patlattı.

#4
Foto - Konteyner kentte panik anları!

Çantanın içerisinde bir öğretmene ait olduğu değerlendirilen ders notları çıkarken, konteyner sakinleri derin bir nefes aldı.

#5
Foto - Konteyner kentte panik anları!

#6
Foto - Konteyner kentte panik anları!

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