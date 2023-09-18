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Spor
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Konferans liginden itibaren her şey değişecek! Resmen oyuncu fışkırıyor… Yine de O yıldıza kafayı taktı!

2023-09-18 13:21:13
Konferans liginden itibaren her şey değişecek! Resmen oyuncu fışkırıyor… Yine de O yıldıza kafayı taktı!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kanarya, Antalyaspor’u 3-2 yenerek hem liderliği geri aldı hem de 13 yıl sonra bir ilki yaşadı. Fenerbahçe'deki yeni dönemine rüya gibi başlayan teknik direktör İsmail Kartal da bir kez daha tarihe geçti. İsmail Kartal'ın yaptığı tercihler eleştirinin odağı oldu. Öte yandan Cengiz Ünder ile ilgili kötü haber geldi. İşte detaylar...

#1
Foto - Konferans liginden itibaren her şey değişecek! Resmen oyuncu fışkırıyor… Yine de O yıldıza kafayı taktı!

Milli aranın sona ermesiyle Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Vatan'a göre; Sarı-Lacivertliler 1-0 geriye düştüğü ve tam 5 golün atıldığı mücadelede Akdeniz ekibini 3-2 devirmeyi başardı.

#2
Foto - Konferans liginden itibaren her şey değişecek! Resmen oyuncu fışkırıyor… Yine de O yıldıza kafayı taktı!

Kanarya'ya yeniden zirveyi getiren golleri; Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski attı, Antalya'da Adam Buksa'nın iki gollük dublesi puan için yeterli olmadı.

#3
Foto - Konferans liginden itibaren her şey değişecek! Resmen oyuncu fışkırıyor… Yine de O yıldıza kafayı taktı!

İrfan Can Kahveci Antalya maçına kulübede başladı ancak Cengiz Ünder’in sakatlanması sonrası henüz 5. dakikada oyuna girdi.

#4
Foto - Konferans liginden itibaren her şey değişecek! Resmen oyuncu fışkırıyor… Yine de O yıldıza kafayı taktı!

Milli oyuncu, Sarı-Lacivertliler’in en etkili isimlerinden biri oldu. İrfan, 56. dakikada Dzeko’nun ortasında kafayla topu ağlara göndererek kariyerinde bir ilki yaşadı.

#5
Foto - Konferans liginden itibaren her şey değişecek! Resmen oyuncu fışkırıyor… Yine de O yıldıza kafayı taktı!

Süper Lig’de kariyerinde 30 gole ulaşan 28 yaşındaki oyuncu bunların 26’sını sol ayağıyla, 3’ünü sağ ayağıyla atarken dün ilk kez kafayla ağları sarstı.

#6
Foto - Konferans liginden itibaren her şey değişecek! Resmen oyuncu fışkırıyor… Yine de O yıldıza kafayı taktı!

İrfan, bu sezon 10. resmi maçta 5. golüne ulaşırken, 3 de asisti bulunuyor. Yıldız futbolcu, golünün yanı sıra 15 ikili mücadelenin 10’unu, 5 hava topunun tamamını kazandı, yüzde 85.3 pas isabeti yakaladı, 4 şut pası verdi.

#7
Foto - Konferans liginden itibaren her şey değişecek! Resmen oyuncu fışkırıyor… Yine de O yıldıza kafayı taktı!

İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’deki 3. dönemine yaptığı rüya başlangıç tam gaz devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Milli aradan önce 9 resmi maçın tamamını kazanmıştı.

#8
Foto - Konferans liginden itibaren her şey değişecek! Resmen oyuncu fışkırıyor… Yine de O yıldıza kafayı taktı!

Bu, Sarı-Lacivertliler’in tarihindeki en iyi sezona giriş performansı olmuştu. Kanarya, dün taraftarı önünde Antalyaspor’u 3-2 mağlup ederek bu alandaki rekoru 10’da 10’la geliştirdi.

#9
Foto - Konferans liginden itibaren her şey değişecek! Resmen oyuncu fışkırıyor… Yine de O yıldıza kafayı taktı!

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının başında sakatlanan ve maça devam edemeyen Cengiz Ünder'in sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Dün akşam B. Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder’in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

#10
Foto - Konferans liginden itibaren her şey değişecek! Resmen oyuncu fışkırıyor… Yine de O yıldıza kafayı taktı!

Öte yandan Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, Antalyaspor maçını değerlendirerek İsmail Kartal'ı eleştirdi. İşte Akın'ın o sözleri:

#11
Foto - Konferans liginden itibaren her şey değişecek! Resmen oyuncu fışkırıyor… Yine de O yıldıza kafayı taktı!

Bugün ki maç bize İsmail Kartal'un oyun anlayışının bize ne kadar 6 numaraya dayalı olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe'nin 1. 3. bölge arasında 70 metre var. O yüzden ne Szymanski oynayabildi. Zajc da oynayamadı.

#12
Foto - Konferans liginden itibaren her şey değişecek! Resmen oyuncu fışkırıyor… Yine de O yıldıza kafayı taktı!

Zaten Zajc 6 numara oynayamaz. Maçın genelini seyrettiğimizde Fenerbahçe bir şekilde kaleye dönüyor. Rakip ön tarafta baskı altına alındığında goller atıldı.

#13
Foto - Konferans liginden itibaren her şey değişecek! Resmen oyuncu fışkırıyor… Yine de O yıldıza kafayı taktı!

Fenerbahçe'nin oyun düzeni oturmadı. Oyunda eksiklikler var. İsmail Kartal'da oyun kapasitesi yok. Hocanın kafasında Zajc varsa onu oynatıyor.

#14
Foto - Konferans liginden itibaren her şey değişecek! Resmen oyuncu fışkırıyor… Yine de O yıldıza kafayı taktı!

Ferdi Kadıoğlu kötü başladı onun yerine milli takımda iyi oynayan Mert Müldür'ü alayım. Cengiz Ünder iki maç oynadı yorgundu onun yerine ilk 11'de form grafiği yüksek olan İrfan'ı oynatsam gibi düşünceler İsmail Kartal'da yok.

#15
Foto - Konferans liginden itibaren her şey değişecek! Resmen oyuncu fışkırıyor… Yine de O yıldıza kafayı taktı!

Bu takımda Zajc asla 6 numara olmaz. Ryan Kent nasıl oynamıyor?

#16
Foto - Konferans liginden itibaren her şey değişecek! Resmen oyuncu fışkırıyor… Yine de O yıldıza kafayı taktı!

88. dakikada oyuna girdi hemen kendini gösterdi. Bunu antrenmanda göremez misin?

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