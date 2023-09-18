Konferans liginden itibaren her şey değişecek! Resmen oyuncu fışkırıyor… Yine de O yıldıza kafayı taktı!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kanarya, Antalyaspor’u 3-2 yenerek hem liderliği geri aldı hem de 13 yıl sonra bir ilki yaşadı. Fenerbahçe'deki yeni dönemine rüya gibi başlayan teknik direktör İsmail Kartal da bir kez daha tarihe geçti. İsmail Kartal'ın yaptığı tercihler eleştirinin odağı oldu. Öte yandan Cengiz Ünder ile ilgili kötü haber geldi. İşte detaylar...