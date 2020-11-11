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Dünya
18
Komşu şokta! Devasa bir mezarlık yaptılar

2020-11-11 10:27:32
Komşu şokta! Devasa bir mezarlık yaptılar

Dünyayı etkisi altına alan ve tedavi yöntemi henüz bulunamayan yeni tip koronavirüs resmen felakete dönmüş durumda.

#1
Foto - Çin'de ilk başladıktan sonra Türkiye'nin hemen yanı başında yani İran'da etkili olan yeni tip koronavirüs, Tahran'da büyük sarsıntılara neden oldu.

Çin'de ilk başladıktan sonra Türkiye'nin hemen yanı başında yani İran'da etkili olan yeni tip koronavirüs, Tahran'da büyük sarsıntılara neden oldu.

#2
Foto - Salgının boyutu AP ve Mehr News haber ajansları tarafından dünyaya duyurulurken bir fotoğraf karesi şok etkisi yaptı.

Salgının boyutu AP ve Mehr News haber ajansları tarafından dünyaya duyurulurken bir fotoğraf karesi şok etkisi yaptı.

#3
Foto - İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 453 arttı.

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 453 arttı.

#4
Foto - Ülkede 700.000'den fazla enfeksiyon ve 39.000'den fazla ölüm bildirildi.

Ülkede 700.000'den fazla enfeksiyon ve 39.000'den fazla ölüm bildirildi.

#5
Foto - Geçtiğimiz ay tam 10 kez koronavirüs vaka sayılarında rekor sayılar açıklandı.

Geçtiğimiz ay tam 10 kez koronavirüs vaka sayılarında rekor sayılar açıklandı.

#6
Foto - COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 584’ünün durumunun ağır olduğu ve şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 530 bin 694'e ulaştığı bilgisi verildi.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 584’ünün durumunun ağır olduğu ve şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 530 bin 694'e ulaştığı bilgisi verildi.

#7
Foto - 5 milyon 302 bin 200 test yapılan ülkede 31 eyaletin tamamı

5 milyon 302 bin 200 test yapılan ülkede 31 eyaletin tamamı "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer alıyor.

#8
Foto - İran genelinde 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı alınmıştı. Öte yandan 25 eyalet merkezine giriş çıkışlar yasaklanmıştı.

İran genelinde 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı alınmıştı. Öte yandan 25 eyalet merkezine giriş çıkışlar yasaklanmıştı.

#9
Foto - Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında alınan yeni kararlara göre, Tahran’da ve diğer kalabalık eyaletlerin merkezlerinde bazı işletmelerin faaliyetlerini bir ay boyunca saat 18:00'de sonlandırılması kararlaştırıldı.

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında alınan yeni kararlara göre, Tahran’da ve diğer kalabalık eyaletlerin merkezlerinde bazı işletmelerin faaliyetlerini bir ay boyunca saat 18:00'de sonlandırılması kararlaştırıldı.

#10
Foto - Ülkede hasta morgları koronavirüs nedeniyle ölenlerle tamamen dolmuş durumda.

Ülkede hasta morgları koronavirüs nedeniyle ölenlerle tamamen dolmuş durumda.

#11
Foto - İran'da binlerce arsa mezarlığa dönüştürüldü. Son olarak yapılan mezarlığında yeterli olmayacağı belirtiliyor.

İran'da binlerce arsa mezarlığa dönüştürüldü. Son olarak yapılan mezarlığında yeterli olmayacağı belirtiliyor.

#12
Foto - Mezar kazıcıları aylardır büyük mesai harcadıklarını ifade ediyor.

Mezar kazıcıları aylardır büyük mesai harcadıklarını ifade ediyor.

#13
Foto - Koronavirüs nedeniyle cenaze namazları ufak topluluklar halinde icra ediliyor.

Koronavirüs nedeniyle cenaze namazları ufak topluluklar halinde icra ediliyor.

#14
Foto - Ülkede mezarlıklar için de önlemler alınmış durumda.

Ülkede mezarlıklar için de önlemler alınmış durumda.

#15
Foto - Tıpkı cenaze namazı gibi mezarlığa katılan sayısı da düşük tutulmaya çalışılıyor.

Tıpkı cenaze namazı gibi mezarlığa katılan sayısı da düşük tutulmaya çalışılıyor.

#16
Foto - Ülkedeki yetkililer koronavirüs salgını ile verilen mücadelenin Irak ile yaşanan savaşa benzediğini aktarıyor.

Ülkedeki yetkililer koronavirüs salgını ile verilen mücadelenin Irak ile yaşanan savaşa benzediğini aktarıyor.

#17
Foto - ABD ile yaşanan ticaret savaşı ve koronavirüsün getirdiği ekonomik harcamalar ülkede bir krizin de yaşandığını ortaya koyuyor.

ABD ile yaşanan ticaret savaşı ve koronavirüsün getirdiği ekonomik harcamalar ülkede bir krizin de yaşandığını ortaya koyuyor.

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