ABD İran Savaşına dayanamıyor

BU DEFA ABD UÇAK GEMİLERİNE YENİ SÜRPRİZLER OLABİLİR Bölgede savaşın yeni aşaması yaşanırken İngiliz Financial Times gazetesi, Rusya’nın İran’a bölgede konuşlandırılan ABD uçak gemileri için gerçek bir tehdit oluşturabilecek füzeler geliştirmesinde yardım ettiğini yazdı. Haberde bunun, Moskova’dan Tahran’a gerçekleştirildiği bilinen en önemli stratejik teknoloji transferlerinden biri olduğu belirtildi. Gazetenin özel araştırmasına göre “C-430L” kod adlı uzun vadeli gizli programda, Rusya’nın füze endüstrisindeki en deneyimli uzmanlarından bazıları görevalıyor. Programla İran’ın, ABD uçak gemileri ve bölgedeki diğer savaş gemilerini tehdit edebilecek yeni bir silah sınıfı geliştirmesine yardım ediliyor. Financial Times, programın 2023 yılında başladığını ve ABD ile israilin İran’a karşı yürüttüğü savaş sırasında da devam ettiğini belirtti. Araştırmanın sızdırılan Rus yazışmaları, seyahat kayıtları ve askeri patent analizlerine dayandırıldığı aktarıldı. Habere göre C-430L programının temel hedefi, İran’ın “ramjet” olarak bilinen bir itki sistemi geliştirmesine yardımcı olmak. Bu motor, seyir füzelerinin ses hızının birkaç kat üzerinde uzun süreli uçuş gerçekleştirmesine imkan sağlıyor. Askeri uzmanlar ve füze teknolojisi uzmanlarına göre bu teknoloji, büyük olasılıkla savaş gemilerine ve kara hedeflerine yönelik hipersonik seyir füzelerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılacak. İngiltere merkezli Conflict Armament Research kuruluşunda kıdemli analist olarak görev yapan İran füzeleri uzmanı Fabian Hinz, gazeteye yaptığı açıklamada, “Bu, İran’ın onlarca yıldır elde etmek istediği hassas bir teknoloji” dedi. Financial Times, İran’ın Rus desteğiyle geliştirdiği belirtilen füzenin yüksek hız ile alçak irtifada uçuş yeteneğini bir araya getireceğini aktardı. Bu özelliklerin, gelişmiş hava ve füze savunma sistemlerinin füzeyi tespit edip önlemesi için sahip olduğu süreyi önemli ölçüde azaltacağı belirtildi. Bu kabiliyetin, ABD ve müttefiklerinin hem denizde hem de karada gelişmiş savunma sistemleri konuşlandırdığı Körfez bölgesinde İran açısından özel önem taşıdığı ifade edildi. CIA’in İran’ın askerî kapasitesi konusunda eski analisti olan ve hâlen California merkezli James Martin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Çalışmaları Merkezi’nde görev yapan Jim Lamson, “Bu silah, İranlılara ABD Donanmasına ait gemileri tehdit edebilecek, yüksek stratejik değere sahip bir silah sistemi kazandırıyor” değerlendirmesinde bulundu.