ABD İran Savaşına dayanamıyor

Bu nedenle Pasifik’teki Amerikan varlığının her azaltılışı yalnızca geçici bir karar olarak değerlendirilemez. Bu adımlar, uzun süreli bir savaşın ABD kuvvetlerinin dünya genelindeki konuşlanması üzerinde oluşturduğu baskının işaretleri olarak görülüyor. Hürmüz Boğazı, son aylarda stratejik bir geçiş noktasından çıkarak İran ile ABD arasındaki çatışmanın başlıca sahalarından birine dönüştü. Bu değişimi önemli kılan unsur, Washington’ın savaşı İran’ın stratejik kapasitesini zayıflatmak amacıyla başlatmış olmasına rağmen askeri ve siyasi çabalarının önemli bir bölümünü artık boğazdaki geçişleri yeniden normalleştirmeye ayırması. İran ise Hürmüz Boğazı’nı ABD saldırılarına karşı önemli bir koz olarak değerlendiriyor. Amerikan basınındaki haberlerde bile altı ayın ardından savaşın hedeflerinin değiştiği ve Hürmüz’ün Washington’ın temel endişelerinden biri haline geldiği kabul ediliyor. Tahran’ın bu konudaki tutumu yalnızca tepkisel nitelikte olmadı. İranlı yetkililer, Hürmüz’de seyrüsefer özgürlüğünün saldırıların durdurulmasından ve karşı tarafın mevcut anlaşmalara bağlı kalmasından ayrı değerlendirilemeyeceğini vurguladı. İran Silahlı Kuvvetleri de boğazın kontrolünü elinde bulundurduğunu açıkladı. Bu tutum, sahada Washington’ın söyleminden farklı bir denklem oluşturdu. ABD, gemilerin geçişini sağlayabilmek için mayın temizleme faaliyetleri yürütmek, güzergahları askeri güçle korumak ve hatta İran’ın boğaz çevresindeki mevzilerine sınırlı saldırılar düzenleme seçeneklerini değerlendirmek zorunda kaldı. Hürmüz’ün İran açısından önemi yalnızca coğrafi konumundan kaynaklanmıyor. Boğaz, savaş koşullarında ABD operasyonlarının maliyetini artıran ve aynı zamanda dünya enerji ekonomisini etkileyen bir araca dönüştü. Dünyada tüketilen petrol ve doğal gazın yaklaşık beşte birinin bu güzergahtan taşınması, Hürmüz’de yaşanacak her aksaklığın enerji fiyatlarına ve çeşitli ülkelerin ekonomik güvenliğine doğrudan yansımasına yol açıyor. Son çatışmaların ardından Brent petrolün varil fiyatının yeniden 90 doların üzerine çıkması da bunun bir örneğini oluşturdu. Bu açıdan Hürmüz meselesi, yalnızca ABD’nin bir su yolunu açık tutma girişimi olarak değerlendirilemez. Buradaki temel konu, savaşın devamında güç ve maliyet arasındaki dengedir. Washington, Hürmüz’de normal koşulları yeniden sağlamak için ne kadar fazla müdahalede bulunursa boğazın savaş denklemindeki önemini o kadar doğrulamış oluyor. Deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak amacıyla daha fazla askeri operasyona ihtiyaç duydukça, başlangıçta çok daha kısa sürmesi beklenen savaşın maliyeti ve karmaşıklığı da artıyor. Bu çelişki, Hürmüz Boğazı’nı İran’la yürütülen savaşta ABD stratejisinin en fazla yıprandığı noktalardan biri haline getirdi. ABD’nin askeri odağını Pasifik’ten Orta Doğu’ya kaydırması yalnızca kuvvetlerin coğrafi olarak yer değiştirmesi anlamına gelmiyor. Bu değişim, Washington’ın yıllardır asker konuşlandırarak, ortak tatbikatlar düzenleyerek ve güvenlik ittifakları kurarak dengeyi kendi lehine tutmaya çalıştığı bir bölgede yaşanıyor.