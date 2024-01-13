2024-01-13 22:57:36 Kolombiya’da facia: 23 ölü
Kolombiya'nın kuzeybatısında meydana gelen çamur kaymasında ölü sayısı 23'e yükseldi.
Avrupa'da İslam düşmanlığı: bu alçak provokasyon bu sefer Hollanda'da! Polislerin gözü önünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı
Kolombiya'nın kuzeybatısında meydana gelen çamur kaymasında ölü sayısı 23'e yükseldi.
Yetkililer yaptıkları açıklamada, Kolombiya'nın kuzeybatısında şiddetli yağışların yol açtığı çamur kaymasında en az 23 kişinin öldüğünü ve işlek bir otoyolda onlarca kişinin yaralandığını söyledi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23