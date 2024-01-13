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Dünya
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Kolombiya’da facia: 23 ölü

2024-01-13 22:57:36
Kolombiya’da facia: 23 ölü

Kolombiya'nın kuzeybatısında meydana gelen çamur kaymasında ölü sayısı 23'e yükseldi.

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Foto - Kolombiya’da facia: 23 ölü

Yetkililer yaptıkları açıklamada, Kolombiya'nın kuzeybatısında şiddetli yağışların yol açtığı çamur kaymasında en az 23 kişinin öldüğünü ve işlek bir otoyolda onlarca kişinin yaralandığını söyledi.

#2
Foto - Kolombiya’da facia: 23 ölü

#3
Foto - Kolombiya’da facia: 23 ölü

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Foto - Kolombiya’da facia: 23 ölü

#5
Foto - Kolombiya’da facia: 23 ölü

#6
Foto - Kolombiya’da facia: 23 ölü

#7
Foto - Kolombiya’da facia: 23 ölü

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Foto - Kolombiya’da facia: 23 ölü

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Foto - Kolombiya’da facia: 23 ölü

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Foto - Kolombiya’da facia: 23 ölü

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