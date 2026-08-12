Köfteci Yusuf'ta tartışmalara neden olan anlar: Herkes açıklama bekliyor
Domuz eti skandalıyla gündeme gelen ve zaman zaman hedefe konan Köfteci Yusuf'la ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan bir video gündeme oturdu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Domuz eti skandalıyla gündeme gelen ve zaman zaman hedefe konan Köfteci Yusuf'la ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan bir video gündeme oturdu
Restoran zinciri Köfteci Yusuf işletmesinde çekildiği öne sürülen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kamuoyunda yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.
Paylaşılan görüntülerde, müşterilerin masalarından geri dönen ekmeklerin çalışanlar tarafından ayrıştırılarak yeniden servis edilmek üzere hazırlandığı anlar yer aldı.
Görüntülerin hızla yayılmasıyla birlikte, restorandaki hijyen ve gıda güvenliği standartları sorgulanmaya başladı.
Görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü. Tepki gösterenler: Bir kesim, müşteri masasından dönen gıdaların tekrar servise sunulmasının halk sağlığını ve hijyen kurallarını hiçe saymak olduğunu belirterek işletmeye sert tepki gösterdi. Destek verenler: Diğer bir kesim ise el sürülmemiş ekmeklerin çöpe atılmasının büyük bir israf olacağını savunarak "Ne var bunda, israfın önüne geçiliyor" diyerek görüntüyü gizlice çekip yayımlayan kişilere tepki gösterdi.
Kaynak: Haberler
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23