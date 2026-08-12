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Köfteci Yusuf'ta tartışmalara neden olan anlar: Herkes açıklama bekliyor

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Köfteci Yusuf'ta tartışmalara neden olan anlar: Herkes açıklama bekliyor

Domuz eti skandalıyla gündeme gelen ve zaman zaman hedefe konan Köfteci Yusuf'la ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan bir video gündeme oturdu

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#1
Foto - Köfteci Yusuf'ta tartışmalara neden olan anlar: Herkes açıklama bekliyor

Restoran zinciri Köfteci Yusuf işletmesinde çekildiği öne sürülen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kamuoyunda yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

#2
Foto - Köfteci Yusuf'ta tartışmalara neden olan anlar: Herkes açıklama bekliyor

Paylaşılan görüntülerde, müşterilerin masalarından geri dönen ekmeklerin çalışanlar tarafından ayrıştırılarak yeniden servis edilmek üzere hazırlandığı anlar yer aldı.

#3
Foto - Köfteci Yusuf'ta tartışmalara neden olan anlar: Herkes açıklama bekliyor

Görüntülerin hızla yayılmasıyla birlikte, restorandaki hijyen ve gıda güvenliği standartları sorgulanmaya başladı.

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Foto - Köfteci Yusuf'ta tartışmalara neden olan anlar: Herkes açıklama bekliyor

Görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü. Tepki gösterenler: Bir kesim, müşteri masasından dönen gıdaların tekrar servise sunulmasının halk sağlığını ve hijyen kurallarını hiçe saymak olduğunu belirterek işletmeye sert tepki gösterdi. Destek verenler: Diğer bir kesim ise el sürülmemiş ekmeklerin çöpe atılmasının büyük bir israf olacağını savunarak "Ne var bunda, israfın önüne geçiliyor" diyerek görüntüyü gizlice çekip yayımlayan kişilere tepki gösterdi.

#5
Foto - Köfteci Yusuf'ta tartışmalara neden olan anlar: Herkes açıklama bekliyor

Kaynak: Haberler

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Foto - Köfteci Yusuf'ta tartışmalara neden olan anlar: Herkes açıklama bekliyor

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