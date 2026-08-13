Türkiye'den Rusya'nın hoşuna gitmeyecek talep: Bildiri imzalandı

Gürcistan’ın eski Uzlaşma ve Sivil Eşitlik Bakanı Paata Zakareishvili, bu girişimi Ankara’nın Moskova’nın tepkisini ölçmek için yaptığı “bir sondaj” olarak yorumladı. İkinci Karabağ Savaşı’nın ardından Türkiye’nin Güney Kafkasya’daki etkisinin arttığını hatırlatan Zakareishvili, Ankara’nın asıl amacının Abhazların seyahat özgürlüğünü sağlamak değil, bölgedeki nüfuzunu artırmak olduğunu öne sürdü. Gürcistan Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin açıklamasında, “bazı milletvekillerinin” girişimini yorumlamayacağını, Türkiye’nin “Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü açıkça tanıyan dost bir ülke” olduğunu vurguladı. Analist David Avalishvili’ye göre ise Ankara ve Suhum’daki etkili çevreler için asıl öncelik pasaport tanıma değil, doğrudan hava ve deniz ulaşımı. Zira Abhazların büyük çoğunluğu zaten Rus pasaportuna sahip ve Türkiye’ye vizesiz seyahat edebiliyor.