Türkiye'den Rusya'nın hoşuna gitmeyecek talep: Bildiri imzalandı

Türkiye, geleneksel olarak Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü tanıyor ve Tiflis’in talebi üzerine Abhaz heyetlerinin ziyaretlerine sınırlamalar getiriyor. Ekonomik ilişkiler ise Ochamchire limanından kömür ve kereste ihracatı ile ortak balıkçılık faaliyetlerinden ibaret. Ancak Türk Dışişleri Bakanlığı daha önce siyasi duruşunu değiştirmeden “insani unsurları” görüşmeye açık olduğunu belirtmişti. Ancak bu adımın önündeki en büyük engel, Abhazya’nın Rusya’ya olan ekonomik ve askeri bağımlılığı. Abhazya bütçesinin ?’ı Moskova’dan gelen mali transferler, Rusya’ya yapılan ihracat ve Rus turizminden oluşuyor. Bölgede Rus askerleri konuşlu ve sınırlar Rus sınır muhafızları tarafından korunuyor. Moskova’nın bu girişime nasıl tepki vereceği belirleyici olacak. Şu ana kadar Kremlin’den herhangi bir açıklama gelmezken, gelişmelerin Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni bir gerilim hattı oluşturup oluşturmayacağı ise yakından izleniyor.