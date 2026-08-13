  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Motorinde ÖTV ağustos sonuna kadar sıfırlandı Türkiye'den Rusya'nın hoşuna gitmeyecek talep: Bildiri imzalandı Elektrikli otomobiller fiyat yarışında hibritleri geride bıraktı Köfteci Yusuf'ta tartışmalara neden olan anlar: Herkes açıklama bekliyor Bozcaada’da Uğur Savaş aranıyor! Zıpkınla avlanmak için denize girdi, bir daha çıkmadı Böyle duyurdular: Biz gidip Yunan uçaklarını getirdik Türk uçakları bize kaldı Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35'lerle ilgili şok gelişme: Kritik rapor engellendi Avrupa 27 yıl sonra karanlığa gömüldü! Tam Güneş tutulmasını milyonlar izledi Hikayesini öğrenenlerin gözünden yaşlar geliyor! 7 bin ağacı tek tek dikip koca bir gitar ormanı yaptı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Türkiye'den Rusya'nın hoşuna gitmeyecek talep: Bildiri imzalandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'den Rusya'nın hoşuna gitmeyecek talep: Bildiri imzalandı

Türkiye'deki muhalefetin Abhazya'daki 'Rusya'nın izolasyonuna son verilsin' yönündeki bildirisi gündeme oturdu. Putin hükümetinden herhangi bir yorum gelmezken Moskova basını söz konusu girişimden rahatsız oldu.

#1
Foto - Türkiye'den Rusya'nın hoşuna gitmeyecek talep: Bildiri imzalandı

Türkiye’de on muhalefet partisi, hükümete Abhazya’ya yönelik izolasyonu sona erdirme çağrısında bulundu. Ortak bildiride Abhaz pasaportlarının tanınması, doğrudan deniz ve hava bağlantısı kurulması talep edilirken, bu adımın Gürcistan’dan ayrılan bölgenin uluslararası alanda tanınması yolunda ilk adım olabileceği yorumları yapılıyor.

#2
Foto - Türkiye'den Rusya'nın hoşuna gitmeyecek talep: Bildiri imzalandı

Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) on siyasi partiden milletvekilleri, Abhazya’nın izolasyonuna son verilmesi çağrısında bulundu. Aralarında meclisin en büyük muhalefet fraksiyonu haline gelen Yeni partinin de bulunduğu bu oluşum, toplamda 206 sandalyeye (TBMM’nin yaklaşık yüzde 34’ü) sahip.

#3
Foto - Türkiye'den Rusya'nın hoşuna gitmeyecek talep: Bildiri imzalandı

Bildiride Abhazya, “Türkiye’nin Karadeniz’deki komşusu” olarak tanımlandı ve üç somut talep sıralandı: Abhaz pasaportlarının tanınması: Abhaz vatandaşlarının seyahat özgürlüğünün “temel bir insan hakkı” olarak güvence altına alınması. Doğrudan hava yolu bağlantısı: İki ülke arasında tarifeli uçuşların başlatılması. Deniz bağlantısı: Abhazya ile feribot seferlerinin düzenlenmesi. Bu talepler, aylardır süren “Abhazya’nın İzolasyonuna Son Verelim” kampanyasının bir ürünü olarak formüle edildi. Kampanya özellikle Abhaz ve Çerkes diasporasının yoğun olduğu bölgelerde geniş yankı buldu.

#4
Foto - Türkiye'den Rusya'nın hoşuna gitmeyecek talep: Bildiri imzalandı

Abhazya’da muhalefetin girişimi büyük bir coşkuyla karşılandı. Abhazya Dışişleri Bakanlığı, konunun “insan haklarının temel unsurlarını” ilgilendirdiğini belirterek, pasaportların tanınmasını “Abhazya’nın bağımsızlığının uluslararası tanınırlığını genişletme görevinin bir parçası” olarak nitelendirdi. Ancak bölge içinde de tartışmalar yaşanıyor. Türkiye merkezli ve iktidara yakın Abhaz Kültür Merkezleri Federasyonu (Abhazfed), milletvekillerinin bu girişimini eleştirirken, muhalefet kanadı ise seyahat özgürlüğüne karşı çıkanların “Abhazya’nın düşmanı” olduğunu savundu. Sosyal medyada ise Başkan Badra Gunba’yı destekleyenler, muhalifleri “Türk kartını oynamakla” ve Rusya ile ilişkileri bozmaya çalışmakla suçladı.

#5
Foto - Türkiye'den Rusya'nın hoşuna gitmeyecek talep: Bildiri imzalandı

Gürcistan’ın eski Uzlaşma ve Sivil Eşitlik Bakanı Paata Zakareishvili, bu girişimi Ankara’nın Moskova’nın tepkisini ölçmek için yaptığı “bir sondaj” olarak yorumladı. İkinci Karabağ Savaşı’nın ardından Türkiye’nin Güney Kafkasya’daki etkisinin arttığını hatırlatan Zakareishvili, Ankara’nın asıl amacının Abhazların seyahat özgürlüğünü sağlamak değil, bölgedeki nüfuzunu artırmak olduğunu öne sürdü. Gürcistan Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin açıklamasında, “bazı milletvekillerinin” girişimini yorumlamayacağını, Türkiye’nin “Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü açıkça tanıyan dost bir ülke” olduğunu vurguladı. Analist David Avalishvili’ye göre ise Ankara ve Suhum’daki etkili çevreler için asıl öncelik pasaport tanıma değil, doğrudan hava ve deniz ulaşımı. Zira Abhazların büyük çoğunluğu zaten Rus pasaportuna sahip ve Türkiye’ye vizesiz seyahat edebiliyor.

#6
Foto - Türkiye'den Rusya'nın hoşuna gitmeyecek talep: Bildiri imzalandı

Türkiye, geleneksel olarak Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü tanıyor ve Tiflis’in talebi üzerine Abhaz heyetlerinin ziyaretlerine sınırlamalar getiriyor. Ekonomik ilişkiler ise Ochamchire limanından kömür ve kereste ihracatı ile ortak balıkçılık faaliyetlerinden ibaret. Ancak Türk Dışişleri Bakanlığı daha önce siyasi duruşunu değiştirmeden “insani unsurları” görüşmeye açık olduğunu belirtmişti. Ancak bu adımın önündeki en büyük engel, Abhazya’nın Rusya’ya olan ekonomik ve askeri bağımlılığı. Abhazya bütçesinin ?’ı Moskova’dan gelen mali transferler, Rusya’ya yapılan ihracat ve Rus turizminden oluşuyor. Bölgede Rus askerleri konuşlu ve sınırlar Rus sınır muhafızları tarafından korunuyor. Moskova’nın bu girişime nasıl tepki vereceği belirleyici olacak. Şu ana kadar Kremlin’den herhangi bir açıklama gelmezken, gelişmelerin Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni bir gerilim hattı oluşturup oluşturmayacağı ise yakından izleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'den komik savunma! 'Özgür Öcalan' sloganına bakın ne cevap verdi
Gündem

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'den komik savunma! 'Özgür Öcalan' sloganına bakın ne cevap verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan UltrAslan lideri Sebahattin (Muzaffer) Şirin'in savcıl..
Türkiye'nin teklifi Rusya'yı rahatsız etti: 'Bu mümkün değil' diyerek duyurdular
Gündem

Türkiye'nin teklifi Rusya'yı rahatsız etti: 'Bu mümkün değil' diyerek duyurdular

Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş durdurmaya yönelik attığı son adım Moskova'yı rahatsız etti. Ankara'nın yapıcı adımlarını gör..
Uçağı kaçırmamak için aprona koşan yolcular Türk çıktı: Bakın gerekçeleri neymiş?
Dünya

Uçağı kaçırmamak için aprona koşan yolcular Türk çıktı: Bakın gerekçeleri neymiş?

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Şeremetyevo Havalimanı’nda uçağa yetişebilmek için aprona girerek kalkış hazırlığındaki uçağın peşinde..
Mekke Anlaşması'nda Mısır neden yok? Perde arkası belli oldu!
Gündem

Mekke Anlaşması'nda Mısır neden yok? Perde arkası belli oldu!

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması ile yeni ortak savunma mekanizması hayata geçirilirken, süreç boyunc..
Yeni tren hız rekoru kırdı: 5,3 saniyede 800 kilometre hıza ulaştı
Teknoloji

Yeni tren hız rekoru kırdı: 5,3 saniyede 800 kilometre hıza ulaştı

Çin’in Hubei eyaletindeki Donghu Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen testte, manyetik levitasyon teknolojisiyle çalışan bir maglev tren protot..
Sapık zihniyetin çocuklara yönelik ahlaksızlığına Emniyet'ten neşter! Yurt dışına kaçan şüpheli için adli işlem!
Gündem

Sapık zihniyetin çocuklara yönelik ahlaksızlığına Emniyet'ten neşter! Yurt dışına kaçan şüpheli için adli işlem!

Kendilerini "Türkiye'nin ilk trans kız grubu" olarak tanıtan "Chakma" isimli yapının sosyal medyadaki çocuklara yönelik skandal açıklamaları..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23