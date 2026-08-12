Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35'lerle ilgili şok gelişme: Kritik rapor engellendi

Bu sorunlara kronik yedek parça sıkıntısının da eklenmesiyle F-35’in görevlerini yerine getirme kapasitesinin olumsuz etkilendiği belirtildi. İsviçre’nin 2021 yılında F-35A’yı yeni savaş uçağı olarak seçtiği dönemde ABD’nin, uçağın zamanın yüzde 67’sinde göreve hazır olacağını bildirdiği aktarıldı. Haberde, bu oranın daha sonra yüzde 44’e düşürüldüğü ifade edildi. Sweetman, F-35 programında yıllar boyunca performansın zaman içinde artacağı, arızaların azalacağı ve bakım süreçlerinin hızlanacağı varsayımının bulunduğunu ancak son gelişmelerin bu beklentinin karşılanmadığına işaret ettiğini belirtti. Uzman, daha fazla yedek parça alınması, daha düşük kullanılabilirlik oranlarının kabul edilmesi ve uçakların desteklenmesi için daha fazla kaynak ayrılması gerekeceğini savundu.