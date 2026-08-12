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Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35'lerle ilgili şok gelişme: Kritik rapor engellendi

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Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35'lerle ilgili şok gelişme: Kritik rapor engellendi

Türkiye'ye verileceği konuşulan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili İsviçre basınından çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

#1
Foto - Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35'lerle ilgili şok gelişme: Kritik rapor engellendi

İsviçre merkezli bir haber sitesi, ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi’nin (GAO) F-35 savaş uçaklarının üretim ve modernizasyon sürecindeki sorunları ele alan raporunun Pentagon tarafından kamuoyuna açıklanmasının engellendiğini yazdı. Raporda, üretim takvimlerindeki gecikmeler ile uçağın kullanılabilirlik ve lojistik sorunlarının yer aldığı belirtiliyor.

#2
Foto - Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35'lerle ilgili şok gelişme: Kritik rapor engellendi

F-35 savaş uçağı programına ilişkin hazırlanan kritik bir raporun kamuoyuna açıklanmaması, programın üretim ve modernizasyon sürecindeki sorunlara yönelik yeni tartışmaları beraberinde getirdi. İsviçre merkezli bir haber sitesi, İsviçre kamu yayıncısı RTS’nin haberine dayandırdığı haberinde, ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi’nin (GAO) F-35 programına ilişkin hazırladığı raporun Pentagon tarafından ABD’de yayımlanmasının engellendiğini aktardı. GAO içerisinden bir kaynak, söz konusu belgenin kamuoyuna açıklanamayacağına karar verildiğini doğruladı.

#3
Foto - Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35'lerle ilgili şok gelişme: Kritik rapor engellendi

Raporda, F-35’in 2025 mali yılına ilişkin başlıca üretim ve modernizasyon sorunlarının ele alındığı belirtildi. Havacılık uzmanı Bill Sweetman’a göre bu durum, GAO’nun F-35 konusunda hazırladığı bir raporun ABD’de ilk kez yayımlanmaması anlamına geliyor.

#4
Foto - Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35'lerle ilgili şok gelişme: Kritik rapor engellendi

Bir başka GAO kaynağı ise Pentagon’un belgeyi “kontrole tabi sınıflandırılmamış bilgi” (CUI) kapsamında değerlendirdiğini bildirdi. ABD Savunma Bakanlığı, kararın gerekçesini F-35 Lightning II Müşterek Program Ofisi aracılığıyla RTS’ye açıkladı.

#5
Foto - Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35'lerle ilgili şok gelişme: Kritik rapor engellendi

Bakanlık, F-35 programının yıllık değerlendirmesi kapsamında yapılan güvenlik incelemesinde teknik performans göstergeleri, operasyonel hazırlık verileri ve alt yüklenicilere ait özel bilgilerin bir araya getirilmesinin CUI kriterlerini karşıladığının belirlendiğini kaydetti. Bu verilerin toplu halde sunulmasının operasyonel güvenlik açısından risk oluşturduğu ifade edildi.

#6
Foto - Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35'lerle ilgili şok gelişme: Kritik rapor engellendi

F-35 programının ortaklarından Northrop Grumman’da daha önce yöneticilik yapan Sweetman ise raporun yayımlanmamasının programdaki sorunların üzerinin örtülmesi anlamına geldiğini savundu. Sweetman, raporun kamuoyuna açıklanması halinde birçok F-35 üretim projesinin tamamlanma tarihlerinin değiştirildiğinin ve takvimlerin ileriye atıldığının görüleceğini öne sürdü. Bunun, programın ciddi zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu gösterdiğini söyledi. Habere göre F-35’in modernizasyon sürecindeki temel sorunlardan biri uçaktaki bilgisayar donanımıyla ilgili. Bunun yanı sıra tahrik ve soğutma sistemlerinin de çeşitli lojistik zorluklar yarattığı, uçağın aşırı ısınma eğiliminin bulunduğu kaydedildi.

#7
Foto - Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35'lerle ilgili şok gelişme: Kritik rapor engellendi

Bu sorunlara kronik yedek parça sıkıntısının da eklenmesiyle F-35’in görevlerini yerine getirme kapasitesinin olumsuz etkilendiği belirtildi. İsviçre’nin 2021 yılında F-35A’yı yeni savaş uçağı olarak seçtiği dönemde ABD’nin, uçağın zamanın yüzde 67’sinde göreve hazır olacağını bildirdiği aktarıldı. Haberde, bu oranın daha sonra yüzde 44’e düşürüldüğü ifade edildi. Sweetman, F-35 programında yıllar boyunca performansın zaman içinde artacağı, arızaların azalacağı ve bakım süreçlerinin hızlanacağı varsayımının bulunduğunu ancak son gelişmelerin bu beklentinin karşılanmadığına işaret ettiğini belirtti. Uzman, daha fazla yedek parça alınması, daha düşük kullanılabilirlik oranlarının kabul edilmesi ve uçakların desteklenmesi için daha fazla kaynak ayrılması gerekeceğini savundu.

#8
Foto - Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35'lerle ilgili şok gelişme: Kritik rapor engellendi

İsviçre Hava Kuvvetleri’nde F-35 operasyonlarından sorumlu Crédric Aufranc ise aynı endişeleri paylaşmadıklarını söyledi. Aufranc, rutin operasyonların sürdürülebilmesi için gerekli yedek parça miktarının buna göre planlandığını belirtti.

#9
Foto - Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35'lerle ilgili şok gelişme: Kritik rapor engellendi

Ayrıca üretici desteğinin kesilmesi ihtimaline karşı uçakların kullanılmaya devam edebilmesini sağlamak amacıyla ek bir yedek parça paketinin de sipariş edildiğini açıkladı. İsviçre için üretilecek F-35’lerin montajına ABD’de ilkbahar aylarında başlandığı belirtilirken, açıklanan programa göre ilk uçakların 2028 yılında İsviçre’ye ulaşması bekleniyor. KAYNAK: SAVUNMATR

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Yorumlar

RECEP AYDIN/SOSYAL BİLİMCİ

KABAK TADI VEREN F-35 İLLÜZYONU: SİBER BAĞIMLILIK TUZAĞINDAN YERLİ KAAN’IN BAĞIMSIZLIĞINA! Türkiye’nin F-35 programına geri dönme ısrarı, uçağın kronik teknik sorunları ve Washington’ın teknolojik bağımlılık politikaları nedeniyle rasyonel bir seçenek olmaktan çıkmıştır. ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi’nin (GAO) en son sansürlenen raporları bile bu uçakların aşırı ısınma ve yazılım çökmeleri gibi düzinelerce ölümcül kusuru olduğunu kanıtlamaktadır. Milli gururumuz KAAN projesi hızla ilerlerken, tüm kontrolü ve siber anahtarları başka bir ülkenin elinde olan, sahibinin izni olmadan motoru bile çalıştırılamayan bir projeye muhtaç gibi davranmak artık vizyoner bir devlet aklıyla uyuşmamaktadır.Projeye kaptırılan 1,4 milyar dolarlık helal paramız elbette Türk milletinin hakkıdır ve son kuruşuna kadar diplomatik yollarla geri alınmalıdır. Ancak bu parayı kurtarmanın yolu, bizi her fırsatta dışlayan ve ambargolarla tehdit eden bir projenin kapısında beklemek olamaz. O para gerekirse F-16 modernizasyon kitleri, gerekirse farklı lojistik kalemler veya hukuki tazminatlar şeklinde tahsil edilmeli; Amerikan kongresinin iki dudağı arasından çıkacak kararlar için Türkiye gibi bölgesel bir gücün askeri gururuyla oynanmasına asla müsaade edilmemelidir.Artık kabak tadı veren bu F-35 tiyatrosuna bir son verilmeli, Ankara yüzünü tamamen kendi gök kubbesine ve yerli çelik kanatlarına dönmelidir. Önümüzdeki tek onurlu yol, F-35 defterini tamamen yırtıp atarak tüm enerjiyi, bütçeyi ve insan gücünü KAAN’ın seri üretimine aktarmaktır. KAAN tamamen hazır olana kadar geçecek ara dönemde ise Eurofighter Typhoon gibi bağımsız alternatiflere yönelmek ya da mevcut F-16 filolarını güçlendirmek, bizi teknolojik bir kölelik tuzağından koruyacak en stratejik hamle olacaktır.
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