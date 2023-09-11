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Kocakarı ilacı deyip geçmeyin! Yıllarca tedavisi böyle yapılmış! İşte İbn-i Sina'nın reçetesi! Ağrıyı bıçak gibi kesiyor

2023-09-11 11:27:09
Kocakarı ilacı deyip geçmeyin! Yıllarca tedavisi böyle yapılmış! İşte İbn-i Sina'nın reçetesi! Ağrıyı bıçak gibi kesiyor

Her derdin devası meğer bu üründeymiş. İbn-i Sina'nın gizli reçetesi tüm sırları gün yüzüne çıkardı. Geçmişten bugüne gelen bu yöntem tüm ağrıları kökten siliyor. Ağrıyan dizlerin reçetesi yazıldı. İşte diz ağrılarını bıçak gibi kesen o yöntem… Geçmişten günümüze uygulanan o yöntem diz ağrılarını da bıçak gibi kesiyor. Yemeklerde kullanılan o ürünü İbn-i Sina'da tedavilerinde kullanıyormuş. Zararlı olarak hafızalarda yer edinen o ürünün hiç bilinmeyen bir faydası ortaya çıktı. D vitamini açısından oldukça zengin olan bu yağ diz ağrılarını da ortadan kaldırıyor. Şimdiye kadar herkes yanlış biliyormuş. İşte diz ağrılarını bıçak gibi kesen o yöntem… Hemen hemen herkesin dert yakındığı diz ağrılarının çözümü kuyruk yağında yatıyor. Herkesin bildiğinin aksine oldukça Sağlıklı olduğu söylenen kuyruk yağı vücut fonksiyonlarının düzgün çalışmasını sağlıyor. Koku ve tat olarak ağır bir yağ olan kuyruk yağının tüketilme oranı da oldukça düşüktür.

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Foto - Kocakarı ilacı deyip geçmeyin! Yıllarca tedavisi böyle yapılmış! İşte İbn-i Sina'nın reçetesi! Ağrıyı bıçak gibi kesiyor

Çok sık tüketilmese de mucizeler yaratan bu yağı tüketirken dikkatli olunması gerekiyor. Yapılan araştırmalar kapsamında hayvansal yağlar arasında en sağlıklı olduğu bilinen kuyruk yağı omega yağı asitleri, potasyum, kalsiyum ve demir açısından da oldukça zengindir. Halk arasında don yağı ya da İç yağ olarak bilinen kuyruk yağı Anadolu'da tat vermesi amacıyla birçok yemekte kullanılır. Genç yaşlarda tüketilen kuyruk yağı ilerleyen yaşlarda eklem ağrılarını azalttığı görülmektedir. Özellikle diz ağrılarının çözümü olarak bilinen kuyruk yağı Eklem sıvısı ve kıkırdak erimesi gibi rahatsızlıklara da iyi geliyor. Ancak kuyruk yağı tüketmeden önce doktora danışmayı unutmayınız. Hayvansal bir ürün olarak karşımıza çıkan kuyruk yağı, et aralarında yer almaktadır. Yüzyıllardır tüketilen bu yağ özellikle kebap gibi birçok ürünün içerisinde de yer alıyor. Kuyruk yağı kullanmak isteyen kişiler bir tencere içerisinde yağı eriterek yemeklerinde kullanabilir. Yemeklerde sıklıkla kullanılan kuyruk yağı sağlık açısından da oldukça yararlıdır. Kas ve kemik gelişimine katkı sağlayan kuyruk yağı yiyecek olarak tüketilmesinin yanı sıra dıştan da kullanılabiliyor. İçerisinde yer alan D vitamini ile Diz ağrılarına iyi gelen kuyruk yağı krem olarak da vücuda sürülebilmektedir. 

#2
Foto - Kocakarı ilacı deyip geçmeyin! Yıllarca tedavisi böyle yapılmış! İşte İbn-i Sina'nın reçetesi! Ağrıyı bıçak gibi kesiyor

KUYRUK YAĞI KREMİ NASIL YAPILIR? • Kuyruk yağını küçük parçalar halinde keserek bir tencere içerisine alınız. • Kuyruk yağı ile aynı seviyeye gelene kadar su ekleyiniz. • Kaynayan suda yağ erimeye başlayınca yüzeye çıkan yağları bir kaşık yardımı ile alarak bir kapta toplayınız. • Kap içerisinde konan yağ donarak krem kıvamında olacaktır. • Oluşturduğunuz kremi ağrıyan dizinize sürerek kolayca kullanabilirsiniz. • Ağrıyan bölgeyi kaplayacak kadar krem sürdükten sonra üzerini kapatınız. • Karışımı akşam sürüp sabah açarak 3 gün boyunca tekrarlayınız.

#3
Foto - Kocakarı ilacı deyip geçmeyin! Yıllarca tedavisi böyle yapılmış! İşte İbn-i Sina'nın reçetesi! Ağrıyı bıçak gibi kesiyor

KUYRUK YAĞININ FAYDALARI NELERDİR? • Kas ve kemik gelişimini sağlamaktadır. • Kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. • Tansiyonun dengede kalmasını sağlar. • Damar tıkanıklıklarına karşı koruma sağlar. • Kalp ve damar hastalıkları riskini düşürür. • Sinir sistemi üzerinde olumlu ve yumuşatıcı etkiler oluşturur. • Böylelikle romatizma ve felç riskini minimalize eder. • Ayrıca vücuttaki titreme ve yanı sıra siyatik hastalıklarından da korur. • Bağışıklık sisteminin virüs, enfeksiyon ve serbest radikallere karşı her zaman dirençli kalmasını sağlar. • Kuyruk yağı cilt hücrelerinin yenilenmesine ve onarılmasına yardımcı olur. 

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