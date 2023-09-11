Kocakarı ilacı deyip geçmeyin! Yıllarca tedavisi böyle yapılmış! İşte İbn-i Sina'nın reçetesi! Ağrıyı bıçak gibi kesiyor

Çok sık tüketilmese de mucizeler yaratan bu yağı tüketirken dikkatli olunması gerekiyor. Yapılan araştırmalar kapsamında hayvansal yağlar arasında en sağlıklı olduğu bilinen kuyruk yağı omega yağı asitleri, potasyum, kalsiyum ve demir açısından da oldukça zengindir. Halk arasında don yağı ya da İç yağ olarak bilinen kuyruk yağı Anadolu'da tat vermesi amacıyla birçok yemekte kullanılır. Genç yaşlarda tüketilen kuyruk yağı ilerleyen yaşlarda eklem ağrılarını azalttığı görülmektedir. Özellikle diz ağrılarının çözümü olarak bilinen kuyruk yağı Eklem sıvısı ve kıkırdak erimesi gibi rahatsızlıklara da iyi geliyor. Ancak kuyruk yağı tüketmeden önce doktora danışmayı unutmayınız. Hayvansal bir ürün olarak karşımıza çıkan kuyruk yağı, et aralarında yer almaktadır. Yüzyıllardır tüketilen bu yağ özellikle kebap gibi birçok ürünün içerisinde de yer alıyor. Kuyruk yağı kullanmak isteyen kişiler bir tencere içerisinde yağı eriterek yemeklerinde kullanabilir. Yemeklerde sıklıkla kullanılan kuyruk yağı sağlık açısından da oldukça yararlıdır. Kas ve kemik gelişimine katkı sağlayan kuyruk yağı yiyecek olarak tüketilmesinin yanı sıra dıştan da kullanılabiliyor. İçerisinde yer alan D vitamini ile Diz ağrılarına iyi gelen kuyruk yağı krem olarak da vücuda sürülebilmektedir.