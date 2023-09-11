2023-09-11 11:27:09 Kocakarı ilacı deyip geçmeyin! Yıllarca tedavisi böyle yapılmış! İşte İbn-i Sina'nın reçetesi! Ağrıyı bıçak gibi kesiyor
Her derdin devası meğer bu üründeymiş. İbn-i Sina'nın gizli reçetesi tüm sırları gün yüzüne çıkardı. Geçmişten bugüne gelen bu yöntem tüm ağrıları kökten siliyor. Ağrıyan dizlerin reçetesi yazıldı. İşte diz ağrılarını bıçak gibi kesen o yöntem… Geçmişten günümüze uygulanan o yöntem diz ağrılarını da bıçak gibi kesiyor. Yemeklerde kullanılan o ürünü İbn-i Sina'da tedavilerinde kullanıyormuş. Zararlı olarak hafızalarda yer edinen o ürünün hiç bilinmeyen bir faydası ortaya çıktı. D vitamini açısından oldukça zengin olan bu yağ diz ağrılarını da ortadan kaldırıyor. Şimdiye kadar herkes yanlış biliyormuş. İşte diz ağrılarını bıçak gibi kesen o yöntem… Hemen hemen herkesin dert yakındığı diz ağrılarının çözümü kuyruk yağında yatıyor. Herkesin bildiğinin aksine oldukça Sağlıklı olduğu söylenen kuyruk yağı vücut fonksiyonlarının düzgün çalışmasını sağlıyor. Koku ve tat olarak ağır bir yağ olan kuyruk yağının tüketilme oranı da oldukça düşüktür.