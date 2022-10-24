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Kocaeli'yi kara bulutlar sardı! Ekipler seferber oldu

2022-10-24 17:32:35
Kocaeli'yi kara bulutlar sardı! Ekipler seferber oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sanayi tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

#1
Foto - Kocaeli'yi kara bulutlar sardı! Ekipler seferber oldu

TÜPRAŞ Kavşağı mevkisindeki bir sanayi tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Kocaeli'yi kara bulutlar sardı! Ekipler seferber oldu

Alevler kısa sürede tesisi sardı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Kocaeli'yi kara bulutlar sardı! Ekipler seferber oldu

Tesisten çıkan siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görülüyor.

#4
Foto - Kocaeli'yi kara bulutlar sardı! Ekipler seferber oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangının söndürülmesi için çalışma yürütürken, TÜPRAŞ İtfaiyesi de çalışmalara destek veriyor.

#5
Foto - Kocaeli'yi kara bulutlar sardı! Ekipler seferber oldu

Olay yerinden bir görüntü

#6
Foto - Kocaeli'yi kara bulutlar sardı! Ekipler seferber oldu

Olay yerinden bir görüntü

#7
Foto - Kocaeli'yi kara bulutlar sardı! Ekipler seferber oldu

Olay yerinden bir görüntü

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