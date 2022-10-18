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Kocaeli'de korkunç olay!

2022-10-18 16:24:34
Kocaeli'de korkunç olay!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir şüpheli, boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini silahla vurarak öldürdü.

#1
Foto - Kocaeli'de korkunç olay!

Olay, Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi.

#2
Foto - Kocaeli'de korkunç olay!

İddiaya göre, eşi Beyza S. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ö.S., kayınpederi Salih K.'nın evine geldi.

#3
Foto - Kocaeli'de korkunç olay!

Ö.S., yanında bulunan tabanca ile hem eşine hem de kayınpederine ateş etti.

#4
Foto - Kocaeli'de korkunç olay!

Baba kız kanlar içinde kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Kocaeli'de korkunç olay!

Sağlık ekipleri Beyza S. ve babası Salih K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

#6
Foto - Kocaeli'de korkunç olay!

Ö.S. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

#7
Foto - Kocaeli'de korkunç olay!

Beyza S. ve Salih K.'nın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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