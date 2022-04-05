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Kocaeli'de korku dolu anlar: 22 kişi yaralandı

2022-04-05 18:06:36
Kocaeli'de korku dolu anlar: 22 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tanker ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

#1
Foto - Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM OSB) kapısı mevkisinde, 34 CGG 471 plakalı tanker ile 41 P 9821 plakalı servis midibüsü çarpıştı.

Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM OSB) kapısı mevkisinde, 34 CGG 471 plakalı tanker ile 41 P 9821 plakalı servis midibüsü çarpıştı.

#2
Foto - İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Kazada yaralanan 22 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan 22 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

#4
Foto - AA muhabirine açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kazanın tanker ve servis midibüsünün çarpışması sonucu meydana geldiğini söyledi.

AA muhabirine açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kazanın tanker ve servis midibüsünün çarpışması sonucu meydana geldiğini söyledi.

#5
Foto - Vali Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

Vali Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

#6
Foto -

"Yaralıların şu anda yeteri kadar ambulans ve ekiple hastaneye nakilleri yapıldı.

#7
Foto - Hastanelerde teyakkuz haline geçildi.

Hastanelerde teyakkuz haline geçildi.

#8
Foto - Özellikle cerrahi branşlarda da gerekli müdahaleler yapılabilmesi için tedbir alındı.

Özellikle cerrahi branşlarda da gerekli müdahaleler yapılabilmesi için tedbir alındı.

#9
Foto - 22 kişinin yaraladığı kazadan bir görüntü.

22 kişinin yaraladığı kazadan bir görüntü.

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