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Hayat-Aktüel
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Kocaeli'de kaza! Yol trafiğe kapandı: 5 yaralı

2023-04-17 20:43:56
Kocaeli'de kaza! Yol trafiğe kapandı: 5 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 5 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

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Foto - Kocaeli'de kaza! Yol trafiğe kapandı: 5 yaralı

Kaza yapan araçların yolu trafiğe kapatması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

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Foto - Kocaeli'de kaza! Yol trafiğe kapandı: 5 yaralı

Kaza, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi Balıkhan önünde bulunan ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. kontrolündeki 60 ADU 893 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken otoparktan caddeye çıkan Ö.D. idaresindeki 41 F 9571 plakalı otomobille çarpıştı. İki araçta savrularak yolu trafiğe kapattı. 60 ADU 893 plakalı otomobilde bulunan T.A. (12) ve 41 F 9571 plakalı araçta bulunan Ö.D., K.C. S.D. ve H.C. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 5 yaralıyı çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

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Foto - Kocaeli'de kaza! Yol trafiğe kapandı: 5 yaralı

Araçlar kaza sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Otomobillerin yoldan kaldırılmasıyla 1 saat boyunca trafiğe kapanan yol tekrardan açıldı.

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Foto - Kocaeli'de kaza! Yol trafiğe kapandı: 5 yaralı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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