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Kocaeli'de karda mahsur kalan 2 otobüsteki 75 kişi kurtarıldı

  • Kocaeli ilimizin Kartepe ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 2 otobüs, AFAD ekiplerince güvenli bölgeye çekildi. Otobüslerdeki 75 yolcu AFAD ve jandarma araçlarıyla tahliye edildi.

  • AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan gelip Kocaeli'nin Derbent yolundan Kartepe Kayak Merkezi'ne giden 2 otobüs kar nedeniyle yolda kaldı.

  • AFAD ekipleri, ihbar üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve jandarma ekipleriyle kurtarma operasyonu düzenledi.

  • Ataşehir Kuzey Koleji'nden 35 öğrenciyle Maltepe'den gelen Elazığlılar Derneği Hanım Komisyonu'nun 40 üyesini taşıyan otobüsler, iş makineleri yardımıyla güvenli bölgeye çekildi.

  • Yolcular, AFAD'ın 8x8 amfibi kurtarma aracı ve jandarmanın araçlarıyla tahliye edildi.

  • Kocaeli'de karda mahsur kalan 2 otobüsteki 75 kişi kurtarıldı

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