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Spor
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Kocaeli Stadyumu hibrit çimle kaplanıyor

2022-07-21 23:36:59
Kocaeli Stadyumu hibrit çimle kaplanıyor

Kocaeli Stadyumu'nun zeminini hibrit çimle kaplama çalışmaları sürüyor.

#1
Foto - Hibrit çim ve yeni sulama sistemi çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, teknikerler ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hibrit çim ve yeni sulama sistemi çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, teknikerler ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

#2
Foto - Vali Yavuz, kalıcı çözüm bulmak amacıyla zeminin hibrit çimle kaplandığını belirterek,

Vali Yavuz, kalıcı çözüm bulmak amacıyla zeminin hibrit çimle kaplandığını belirterek, "Geçen yıl stadyumun zemininde sorunlar olunca müdahaleler yaparak sezonu geçirdik. Kalıcı çözüm bulmak için girişimlerimiz oldu. Zemini tamamen hibrit hale getiriyoruz. Sulama sistemini değiştiriyoruz. Böylelikle Kocaeli'ye yakışır bir zeminle sezonu açmak istiyoruz. Yaklaşık 7 milyon lira bir maliyetle burayı tamamlamış olmayı umut ediyoruz." dedi.

#3
Foto - Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ise zeminin yeni sezona yetişmesi için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini söyledi. Yavuz ve Büyükakın'a, incelemeler sırasında Kocaelispor Başkanı Engin Koyun da eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ise zeminin yeni sezona yetişmesi için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini söyledi. Yavuz ve Büyükakın'a, incelemeler sırasında Kocaelispor Başkanı Engin Koyun da eşlik etti.

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