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Batman'da araba fiyatına bal satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı! Naci Görür deprem için orayı işaret etti: Osmaniye ve Kayseri fay hattında olanları ilgilendiriyor... Şöyle anlattı Altın yatırımcısını üzdü! En çok kediye sahip ülke ortaya çıktı! Türkiye ilk 10'a giremedi! Kocaçay Deltası zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor MEE duyurdu: Bölge alev alev yanarken Türkiye'den hava savunma sistemi aldılar Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Piyasa değeri yükseldi! Savaş tehlikeli boyuta taşınıyor: Ukrayna nükleer santrali hedef aldı!
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Altın yatırımcısını üzdü!

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AA Giriş Tarihi:

Altın yatırımcısını üzdü!

Yatırımcılarını üzen altının kilogram fiyatı 6 milyon 570 bin liraya geriledi.

#1
Foto - Altın yatırımcısını üzdü!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 570 bin 1 liraya geriledi.

#2
Foto - Altın yatırımcısını üzdü!

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 478 bin lira, en yüksek 6 milyon 662 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 570 bin 1 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 644 bin 1 liradan tamamlamıştı.

#3
Foto - Altın yatırımcısını üzdü!

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 312 milyon 515 bin 764,01 lira, işlem miktarı ise 810,07 kilogram oldu.

#4
Foto - Altın yatırımcısını üzdü!

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 380 milyon 233 bin 991,51 lira olarak gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Garanti BBVA, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nilo Metal ve Kıymetli Madenler ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

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