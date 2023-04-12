Kızılelma ve TB3'ten sonra müthiş haber geldi! Selçuk Bayraktar Türkiye'ye ilanını yaptı

"Belki de Türkiye'de şimdiye kadar geliştirilmiş, bu sınıftaki en özel mühimmatlardan bir tanesi" dedikten sonra bu tanımlamasını detaylandırarak sözlerini tamamlıyor: "Bunun en temel sebebi TB-3'ün Akıncı, Aksungur, Kızılelma ve ANKA-3 gibi daha büyük platformlara göre faydalı yük kapasitesinin daha az olmasından kaynaklanıyor. Genelde TB-2'de MAM-L, MAM-C ve Bozok gibi 20kg bandındaki hafif ama etkili mühimmatlar kullanılıyor. Deniz koşullarında ise durum oldukça farklı. Zira bu hafif mühimmatların etkisi kara platformlarında her ne kadar yüksek olsa da gemiler için oldukça az. Bu nedenle kapasitesi daha yüksek, yoğun bir ateş gibi oluşturacak ve aynı zamanda uzun menzillerde angajman sağlayacak sistemlere ihtiyaç var. Kemankeş, Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından anladığımız kadarıyla uzun menzilli, tahrip gücü yüksek ve hafif bir mühimmat. Bunun Baykar tarafından geliştirilmesi de önemli ki bu Baykar'ın ulaştığı kabiliyeti de bize gösteriyor.