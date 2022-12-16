KIZILELMA havalandı, İngiltere sallandı! Jet hızında tepki

Öte yandan, Baykar'ın dünya çapında popülerlik kazanmaya devam ettiği, bu durumun son olarak Ukrayna'da görüldüğü belirtilerek, şunlar aktarıldı: "Bayraktar TB2, küresel çatışmalarda öne çıkarak Baykar'ı küresel ilgi odağı haline getirdi ve onu büyük bir üretici ve ihracatçı yaptı. Baykar'ın SİHA'larına yönelik uluslararası talep, lazer güdümlü zırh delici bombaların Suriye, Ukrayna ve Libya'daki çarpışmalarda kullanılmasının ardından hızla arttı."