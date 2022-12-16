2022-12-16 10:47:04 KIZILELMA havalandı, İngiltere sallandı! Jet hızında tepki
Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak kayıtlara geçen Kızılelma, dünya basınınca yakından takip ediliyor. İngiliz haber ajansı Reuters, Baykar'ın, havadan havaya muharebe etmek üzere yeni jet motorlu insansız hava aracını havalandırdığını okurlarıyla paylaştı. Haberde "Baykar'ın Teknolojiden Sorumlu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını söyledi" ifadeleriyle Türk SİHA'larının başarısına vurgu yapıldı.