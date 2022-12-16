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Teknoloji-Bilişim
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KIZILELMA havalandı, İngiltere sallandı! Jet hızında tepki

2022-12-16 10:47:04
KIZILELMA havalandı, İngiltere sallandı! Jet hızında tepki

Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak kayıtlara geçen Kızılelma, dünya basınınca yakından takip ediliyor. İngiliz haber ajansı Reuters, Baykar'ın, havadan havaya muharebe etmek üzere yeni jet motorlu insansız hava aracını havalandırdığını okurlarıyla paylaştı. Haberde "Baykar'ın Teknolojiden Sorumlu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını söyledi" ifadeleriyle Türk SİHA'larının başarısına vurgu yapıldı.

#1
Foto - KIZILELMA havalandı, İngiltere sallandı! Jet hızında tepki

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak kayıtlara geçen Kızılelma, dünya basınınca yakından takip ediliyor.

#2
Foto - KIZILELMA havalandı, İngiltere sallandı! Jet hızında tepki

Reuters, Baykar'ın, havadan havaya muharebe etmek üzere yeni jet motorlu insansız hava aracını havalandırdığını okurlarıyla paylaştı.

#3
Foto - KIZILELMA havalandı, İngiltere sallandı! Jet hızında tepki

Haberde, "Türkiye'nin jet motoruyla çalışan yeni insansız hava aracı, 5'inci nesil savaş uçaklarına benzer dış özellikler gösteriyor. Kızılelma, havadan havaya angajmanları yürütebilecek.

#4
Foto - KIZILELMA havalandı, İngiltere sallandı! Jet hızında tepki

Baykar'ın Teknolojiden Sorumlu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını söyledi." denildi.

#5
Foto - KIZILELMA havalandı, İngiltere sallandı! Jet hızında tepki

Kızılelma'nın, Libya ve Irak'ın kuzeyindeki çatışmalarda da önemli rol oynayan Türkiye'deki mevcut SİHA'ların azami hızlarını ve taşıma kapasitelerini artıracağına dikkat çekildi.

#6
Foto - KIZILELMA havalandı, İngiltere sallandı! Jet hızında tepki

Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarıldığı anımsatılarak, "Türkiye, ardından inşası devam eden dikey kalkışlı uçak gemisini SİHA gemisine dönüştürdü. Gemi, Kızılema ve diğer insansız hava araçları için bir üs görevi görecek." diye yazıldı.

#7
Foto - KIZILELMA havalandı, İngiltere sallandı! Jet hızında tepki

Öte yandan, Baykar'ın dünya çapında popülerlik kazanmaya devam ettiği, bu durumun son olarak Ukrayna'da görüldüğü belirtilerek, şunlar aktarıldı: "Bayraktar TB2, küresel çatışmalarda öne çıkarak Baykar'ı küresel ilgi odağı haline getirdi ve onu büyük bir üretici ve ihracatçı yaptı. Baykar'ın SİHA'larına yönelik uluslararası talep, lazer güdümlü zırh delici bombaların Suriye, Ukrayna ve Libya'daki çarpışmalarda kullanılmasının ardından hızla arttı."

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