2022-12-06 12:47:18 KIZILELMA havalandı, dünya sarsıldı! ABD, Yunanistan, İngiltere ve Çin'den ilk tepkiler
Rusya-Ukrayna savaşıyla dünyanın yakından takip ettiği Türk SİHA’larına daha gelişmiş yeni projeler ekleniyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen SİHA’lar birçok ülkeye ihraç ediliyor. Bayraktar TB2, AKINCI gibi projelere Bayraktar KIZILELMA eklendi ve dünyada büyük ses getirdi. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA, geçtiğimiz günlerde Baykar Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirdiği başarılı testle ilk kez tekerleklerini yerden kesti. Kritik bir aşamayı geçen KIZILELMA ile ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni aldı. Dünya basını ise KIZILELMA’nın başarısını gündemine aldı.