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Teknoloji-Bilişim
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KIZILELMA havalandı, dünya sarsıldı! ABD, Yunanistan, İngiltere ve Çin'den ilk tepkiler

2022-12-06 12:47:18
KIZILELMA havalandı, dünya sarsıldı! ABD, Yunanistan, İngiltere ve Çin'den ilk tepkiler

Rusya-Ukrayna savaşıyla dünyanın yakından takip ettiği Türk SİHA’larına daha gelişmiş yeni projeler ekleniyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen SİHA’lar birçok ülkeye ihraç ediliyor. Bayraktar TB2, AKINCI gibi projelere Bayraktar KIZILELMA eklendi ve dünyada büyük ses getirdi. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA, geçtiğimiz günlerde Baykar Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirdiği başarılı testle ilk kez tekerleklerini yerden kesti. Kritik bir aşamayı geçen KIZILELMA ile ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni aldı. Dünya basını ise KIZILELMA’nın başarısını gündemine aldı.

#1
Foto - KIZILELMA havalandı, dünya sarsıldı! ABD, Yunanistan, İngiltere ve Çin'den ilk tepkiler

İşte; Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın "Zor tutuyoruz.", Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın ise; "Havacılık tarihimiz için dönüm noktası olacak." ifadeleri ile tanımladığı Kızılelma için dünya basınında yer alan ifadeler:

#2
Foto - KIZILELMA havalandı, dünya sarsıldı! ABD, Yunanistan, İngiltere ve Çin'den ilk tepkiler

The Drive (ABD): Türk Baykar firması tarafından üretilen yeni insansız hava aracı Kızılelma, çok kısa bir süre için de olsa ilk kez uçuş testini gerçekleştirdi. Gelişmelere bakıldığında Kızılelma'nın uzun süreli ilk resmi uçuşu çok uzakta olmayabilir ve Kızılelma, Türk ordusu için çok cazip bir güç çarpanı haline gelebilir.

#3
Foto - KIZILELMA havalandı, dünya sarsıldı! ABD, Yunanistan, İngiltere ve Çin'den ilk tepkiler

Komşu ülke Bulgaristan medyası Segabg, ‘Türkiye, insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'yı başarıyla test etti. Türkiye'nin MIUS askeri havacılık projesinin bir parçası olarak hayata geçirilen Kızılelma, süpersonik bir insansız hava aracı olarak saatte yaklaşık 1000 km hızla uçabilecek’ dedi. - "GELECEĞİN SAVAŞ KONSEPTİNE YÖN VERECEK" - Bulgarian Military isimli sitede "Türkiye Süpersonik 'Kızıl Elma' Üretimine Başladı" başlıklı bir yazı yayımlandı. Yazıda şu ifadeler kullanıldı: "Teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte her geçen gün daha hızlı değişen savunma doktrinlerinde gelecekte hava muharebelerinin insansız hava araçlarıyla yapılacağı öngörülüyor. Bu kapsamda insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, geleceğin savaş konseptine yön verecek"

#4
Foto - KIZILELMA havalandı, dünya sarsıldı! ABD, Yunanistan, İngiltere ve Çin'den ilk tepkiler

Zimo Dnevnik (Hırvatistan): Türkiye, yeni bir askeri insansız hava aracını daha hizmete sokmaya ve hava kuvvetlerini güçlendirmeye hazırlanıyor. Kızılelma'nın üreticisi olan Türk Baykar, insansız hava aracının hava muharebe görevlerini yerine getirmesinin yanı sıra; istihbarat, gözetleme, keşif (ISR) ve taarruz operasyonları da yürütebileceğini belirtiyor. Kızılelma'nın şimdiden uçuşa hazır olduğunu düşünürsek, ilk resmi uçuşu için çok fazla beklememiz gerekmeyebilir.

#5
Foto - KIZILELMA havalandı, dünya sarsıldı! ABD, Yunanistan, İngiltere ve Çin'den ilk tepkiler

China Times (Çin): Türk Baykar şirketi, geçtiğimiz günlerde yer testlerinden geçirdiği Kızılelma hava hava aracınının ilk kalkış testlerini de gerçekleştirdi. Türkiye'nin hava muharebe yeteneğine sahip uçağı Kızılelma, bir uçak gemisinin güvertesine de iniş yapabilecek. Kızılelma gövde ve kanat yapısı ile Çin'in J-20 savaş uçağını anımsatıyor.

#6
Foto - KIZILELMA havalandı, dünya sarsıldı! ABD, Yunanistan, İngiltere ve Çin'den ilk tepkiler

Pentapostagma (Yunanistan): Son dönemde Türk İHA'ları hakkında etraflıca incelenmesi gereken iki önemli gelişme yaşandı. İlk olarak; Türkiye'nin 30 feet yükseklikten hassas olarak hedefini vuran yeni Tolun minyatür bombası ilk kez bir insansız hava aracı platformunda başarılı ile test edildi. İkinci olarak ise; Kızılelma olarak adlandırılan ve savaş uçaklarıyla karşılaştırılabilir özelliklerle gizli olarak inşa edilen insansız hava aracı testlerini gerçekleştirdi. Kızılelma 1.500 kg faydalı yük taşıyabilmekte ve havadan yere ve havadan havaya görevler icra edebilmektedir. 926 kilometre (575 mil) menzile sahip olan Kızılelma savaş uçağı, kısa pistli gemilere de iniş ve kalkış yapabiliyor. Üretici firma olan Baykar geçtiğimiz günlerde, Kızılelma savaş uçağının ilk uçuşunu 2023'te yapacağını ve beş saat uçabileceğini açıkladı.

#7
Foto - KIZILELMA havalandı, dünya sarsıldı! ABD, Yunanistan, İngiltere ve Çin'den ilk tepkiler

Cavok (Brezilya): Öncü Türk drone üreticisi Baykar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın başarılı bir şekilde test kalkışının gerçekleştiğini ve yakında ilk uçuşunu yapacağını duyurdu. Kızılelma, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Anadolu amfibi hücum gemisi de dahil olmak üzere uçak gemilerine iniş ve kalkış yapabilecek. Baykar; otonom pilotlu Kizilelma'nın, pilotlu uçaklarla entegre çalışabileceğini ve havadan havaya füzeler taşıyabileceğini açıkladı. Kızılelma insansız savaş uçağı, stratejik saldırılar, yakın hava desteği (CAS), füze saldırıları, düşman hava savunma sistemlerinin bastırılması (SEAD) ve düşman hava savunma sistemlerinin imhası (DEAD) gibi çok sayıda askeri eylemi gerçekleştirmek üzere tasarlandı. Beş saate kadar havada kalma özelliğine sahip olan Kızılelma, 800 km/s hıza ulaşabilecek.

#8
Foto - KIZILELMA havalandı, dünya sarsıldı! ABD, Yunanistan, İngiltere ve Çin'den ilk tepkiler

Wp Tech (Polanya): Türkiye'nin yeni savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu yaptı. Dünyaca ünlü Bayraktar TB-2 insansız hava aracının yaratıcısı olan Selçuk Bayraktar, gelişmeyi "Kızılelma çok yakında..." ifadeleri ile duyurdu. Bayraktar Kızılelma, Baykar Makina tarafından Türkiye'nin MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) projesi kapsamında geliştirilen bir saldırı uçağıdır. Mevcut bilgiler Kızılelma'nın, maksimum kalkış ağırlığının 5,5 ton olacağını ve gelecekte, Cirit, Akdoğan AAM, OM ALCM füzeleri ve TÜBİTAK-SAGE BOZOK lazer güdümlü füzeleri dahil olmak üzere çok çeşitli silahları taşıyabileceğini gösteriyor. 4,7 m uzunluğa, 3,3 m yüksekliğe ve 10 m kanat açıklığına sahip olan Kızılelma, yaklaşık beş saat boyunca havada kalabilecek.

#9
Foto - KIZILELMA havalandı, dünya sarsıldı! ABD, Yunanistan, İngiltere ve Çin'den ilk tepkiler

Defence Express (İngiltere): Türk Baykar firması, yeni geliştirdiği Kızılelma insansız savaş uçağının tam uçuş öncesi muhtemelen son testini başarıyla gerçekleştirdi. Daha önce belirlenen plana göre Kızılelma'nın ilk uçuşunun 2023 ortasında yapılması planlanıyordu. Ancak Baykar'ın programın ilerisinde olduğu görülüyor. Bayraktar Kızılelma: Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Kızılelma (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön verecek bir proje olarak kabul ediliyor.

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