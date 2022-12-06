KIZILELMA havalandı, dünya sarsıldı! ABD, Yunanistan, İngiltere ve Çin'den ilk tepkiler

Pentapostagma (Yunanistan): Son dönemde Türk İHA'ları hakkında etraflıca incelenmesi gereken iki önemli gelişme yaşandı. İlk olarak; Türkiye'nin 30 feet yükseklikten hassas olarak hedefini vuran yeni Tolun minyatür bombası ilk kez bir insansız hava aracı platformunda başarılı ile test edildi. İkinci olarak ise; Kızılelma olarak adlandırılan ve savaş uçaklarıyla karşılaştırılabilir özelliklerle gizli olarak inşa edilen insansız hava aracı testlerini gerçekleştirdi. Kızılelma 1.500 kg faydalı yük taşıyabilmekte ve havadan yere ve havadan havaya görevler icra edebilmektedir. 926 kilometre (575 mil) menzile sahip olan Kızılelma savaş uçağı, kısa pistli gemilere de iniş ve kalkış yapabiliyor. Üretici firma olan Baykar geçtiğimiz günlerde, Kızılelma savaş uçağının ilk uçuşunu 2023'te yapacağını ve beş saat uçabileceğini açıkladı.