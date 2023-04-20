2023-04-20 00:40:16 Kızılay Bayramda ve 23 Nisan’da depremzede çocukları sevindirecek
Ramazan ayında 2 milyar liralık destek paketiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşan Kızılay, depremzedelerin yaralarının sarılması için bayram boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bayram öncesinde çocuklara bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye ederek sevinçlerine ortak olan Kızılay, afet illerindeki çadır ve konteyner kentlerde çocuk festivalleri düzenleyecek. “Bu Ramazan Acımız Bir Aşımız Bir” sloganıyla Ramazan kampanyasına devam eden Kızılay, 2 milyar liralık destek paketiyle yaklaşık 19 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kızılay, günlük 3 öğün sıcak yemek dağıtımlarının yanı sıra, psikososyal destek hizmetleri, sosyal marketlerden yardım malzemesi dağıtımları, Bayram namazı sonrası ikramlık dağıtımları, bayram ziyaretleri, konteyner kent ve çadırkentlerde kalan depremzede çocuklar için etkinlikler düzenleyecek. Bayram boyunca gezecek çocuk eğlence araçlarında boyama etkinlikleri, oyuncaklar, palyaçolar ve bir çok sürpriz çocukları bekliyor.