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Hayat-Aktüel
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Kızılay Bayramda ve 23 Nisan’da depremzede çocukları sevindirecek

2023-04-20 00:40:16
Kızılay Bayramda ve 23 Nisan’da depremzede çocukları sevindirecek

Ramazan ayında 2 milyar liralık destek paketiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşan Kızılay, depremzedelerin yaralarının sarılması için bayram boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bayram öncesinde çocuklara bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye ederek sevinçlerine ortak olan Kızılay, afet illerindeki çadır ve konteyner kentlerde çocuk festivalleri düzenleyecek. “Bu Ramazan Acımız Bir Aşımız Bir” sloganıyla Ramazan kampanyasına devam eden Kızılay, 2 milyar liralık destek paketiyle yaklaşık 19 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kızılay, günlük 3 öğün sıcak yemek dağıtımlarının yanı sıra, psikososyal destek hizmetleri, sosyal marketlerden yardım malzemesi dağıtımları, Bayram namazı sonrası ikramlık dağıtımları, bayram ziyaretleri, konteyner kent ve çadırkentlerde kalan depremzede çocuklar için etkinlikler düzenleyecek. Bayram boyunca gezecek çocuk eğlence araçlarında boyama etkinlikleri, oyuncaklar, palyaçolar ve bir çok sürpriz çocukları bekliyor.

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Foto - Kızılay Bayramda ve 23 Nisan’da depremzede çocukları sevindirecek

Kızılay, çocukların bayram sevincine ortak oluyor Bayram öncesi çocuklara bayramlık ve çocuk paketi dağıtan Kızılay bayramda da afetzedeleri yalnız bırakmayacak. Her bir çocuk için 750 TL yardımda bulunan Kızılay, toplam 4 bin 800 çocuğa ulaşarak 3 milyon 600 bin TL tutarında bayramlık hediye etti. Türkiye genelindeki 59 İl Şube Başkanlıkları aracılığıyla çocuk ikram paketleri dağıtıldı. Çocuk ikram paketlerinde her bir çocuk için 50 TL olmak üzere 8 bin çocuğa 400 bin TL tutarında ikramlık malzeme dağıtıldı. Ayrıca Ülker’in; 120 bin set çocuk ikram paket ürünü de afete maruz kalan illerde dağıtıldı. Kahramanmaraş Toplumsal Hizmet Merkezi Psiko Sosyal Ekibi tarafından afetzede kadınların yaptıkları ürünlerin sergileneceği bir sergi düzenlenecek. Hatay İskenderun Toplumsal Hizmet Merkezi Psiko Sosyal Ekibi tarafından, açık hava sineması ve müzikli etkinlikler düzenlenecek. Kahramanmaraş-Elbistan, Adıyaman, Malatya, Hatay- Antakya Toplum Merkezleri çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenleyecek.

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Foto - Kızılay Bayramda ve 23 Nisan’da depremzede çocukları sevindirecek

Depremzede çocuklara sürpriz hediyeler ve etkinlikler Çocuklar için oyuncak seferberliği başlatan Kızılay gönüllüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ‘’Heybemde Mutluluk Var’’ projesi ile taçlandıracak. Kızılay Gönüllüleri, 22 ve 23 Nisan 2023 tarihlerinde, ülke genelinde hayırseverlerin de desteğiyle topladıkları oyuncakların dağıtımını Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya başta olmak üzere tüm deprem bölgelerinde gerçekleştirecek. Oyuncak dağıtımlarının yanı sıra sahada çocuklarla birlikte resim yapılması, yüz boyama etkinliğinin, boyama çalışmaları, geleneksel sokak oyunlarının oynanması, tiyatro, dans, müzikli çocuk oyunları gibi birçok faaliyet planlanıyor. Bunun yanı sıra Kızılay tarafından İskenderun ve Antakya’da konuşlandırılan ‘’Çocuk Dostu Alan’’ noktalarında çocuklarla çeşitli faaliyetler yapılacak.

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Foto - Kızılay Bayramda ve 23 Nisan’da depremzede çocukları sevindirecek

Günde 3 Öğün Yemek Dağıtımı ve Sosyal Market Hizmeti Devam Ediyor Kızılay, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki beslenme grubu çalışmalarını 10 il, 107 ilçe 1422 nokta ve 424 paydaşı ile geliştirerek sürdürüyor. Afet Beslenme Platformu üyeleri hizmetlerini 5 aşevi, 82 ikram aracı, 353 mobil mutfak, 55 mobil fırın, 142 sahra mutfak ile gerçekleştiriyor. Kızılay ve Kızılay’ın koordinasyonundaki Afet Beslenme Platformu üyesi kurum ve kuruluşlar bugüne kadar günde 3 öğün olmak üzere yaklaşık 264 milyon kişilik sıcak yemek çıkartarak afetzedelere beslenme desteği sağladı. Kızılay’ın, depremzede vatandaşların gıda ve tüketim ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için açtığı 9 sosyal marketten ücretsiz ürün dağıtımı da devam ediyor.

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