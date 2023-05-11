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Kültür Sanat
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Kız Kulesi ziyarete açıldı

2023-05-11 23:37:26
Kız Kulesi ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi, ışık ve lazer gösterileriyle birlikte ziyarete açıldı.

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Foto - Kız Kulesi ziyarete açıldı

İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Kız Kulesi yaklaşık 20 ay süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşların ziyaretine açıldı.

#2
Foto - Kız Kulesi ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon çalışmaları tamamlanan Kız Kulesi'nden saat 21.00'da ışık ve lazer gösterisi yapıldı.

#3
Foto - Kız Kulesi ziyarete açıldı

Vatandaşlar, yaklaşık 30 dakika süren ışık ve lazer gösterisine büyük ilgi gösterdi.

#4
Foto - Kız Kulesi ziyarete açıldı

Yapılan gösteriyi izlemek ve o anları görüntülemek isteyen vatandaşlar Üsküdar sahile akın etti.

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