Kıyasıya pazarlıklar sonuç verdi: 15 adet Patriot koptu geliyor
Bölgesel çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde Berlin yönetimi, hava savunma sistemlerini modernize etmek ve envanterindeki açıkları kapatmak için 15 adet Patriot füzesi tedariki için düğmeye bastı. NATO standartlarına uyum sağlamak amacıyla hava savunma kapasitesini dört katına çıkarmayı hedefleyen Almanya, özellikle balistik füze tehditlerine karşı operasyonel kabiliyetini zirveye taşımayı planlıyor. Bu stratejik adım, sadece Almanya'nın güvenliğini değil, NATO'nun Avrupa kanadındaki savunma doktrininin yeniden şekillenmesini de temsil ediyor.