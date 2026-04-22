Trump ateşkesi süresiz uzatırken, İran’dan ABD’yi dumura uğratan çıkış geldi
ABD Başkanı Donald Trump ateşkesi süresiz uzatırken, İran ise ABD'nin ateşkesi saldırı için uzattığını belirtip müzakere masasına tekrar dönmek için şartını açıkladı. İran Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Hürmüz ablukası kalkınca görüşmelerin yeniden başlayabileceğini vurgularken İran Devrim Muhafızlarından tarihi rest geldi. Yapılan açıklamada "Çatışmalar yeniden başlarsa düşmana ezici darbeler indireceğiz" ifadeleri yer aldı.