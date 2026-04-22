Tarlada sıraya girdiler! Türk ürünü için Avrupa devleri yarışıyor, tanesi 400 TL Ürünleri her markette satılıyor! Dev şirket, sessiz sedasız konkordato ilan etti Çiftçinin yeni gözdesi o ürün oldu: Talep zirve yaptı Trump’tan İran’ın şartlarına cevap: “Sarı Şeytan” yine yüksekten uçtu İsrail yavaşlatmaya çalışıyordu! Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Yüzde 99'u bitti Jeotermal sondajda şans eseri bulundu: 18 milyon tonluk ‘beyaz altın’ hazinesi ağızları açık bıraktı Hava savunmasında vuruş gücü iki katına çıkıyor! Silah fabrikaları düğmeye bastı, ışık hızında füze üretilecek Motorine dev indirim! Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Türkiye’nin dev şirketi, icradan satışa çıktı Kardeş Azerbaycan’ı çılgına çeviren karar! “Kabul edilemez” diyerek apar topar nota verdiler
Kardeş Azerbaycan'ı çılgına çeviren karar! "Kabul edilemez" diyerek apar topar nota verdiler
Kardeş Azerbaycan’ı çılgına çeviren karar! “Kabul edilemez” diyerek apar topar nota verdiler

Azerbaycan, Belçika ve Hollanda parlamentolarında Karabağ ile ilgili kabul edilen önergeler üzerine her iki ülkenin Bakü büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırarak sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu belgelerin asılsız iddialara dayandığı, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığı ve devam eden barış sürecini zedelediği vurgulandı. Bakü yönetimi, bu önergelerin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirterek, ikili ilişkilere zarar veren ön yargılı gruplara karşı etkili adımlar atılmasını talep etti.

1
#1
Foto - Kardeş Azerbaycan’ı çılgına çeviren karar! "Kabul edilemez" diyerek apar topar nota verdiler

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belçika'nın Bakü Büyükelçisi Julien de Fraipont ile Hollandalı Büyükelçi Marianne de Jong’un ayrı ayrı Bakanlığa davet edildikleri bildirildi. Görüşmelerde, 16 Nisan'da Belçika ve Hollanda parlamentolarınca kabul edilen, Azerbaycan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğünü, ayrıca Ermenistan ile devam eden barış sürecini zedelemeyi amaçladığı belirtilen belgelere sert tepki gösterildi.

#2
Foto - Kardeş Azerbaycan’ı çılgına çeviren karar! "Kabul edilemez" diyerek apar topar nota verdiler

Belgelerin tamamen asılsız ve temelsiz değerlendirmeler üzerine hazırlandığı vurgulanan açıklamada, bu durumun ilgili kurumlarda kökleşmiş Azerbaycan karşıtı ön yargıyı ortaya koyduğu ifade edildi. Önergelerdeki iddiaların uluslararası hukukun açık ihlali ve hukukun üstünlüğüne müdahale niteliği taşıdığı kaydedildi.

#3
Foto - Kardeş Azerbaycan’ı çılgına çeviren karar! "Kabul edilemez" diyerek apar topar nota verdiler

Görüşmelerde ayrıca, Azerbaycan'ın egemen topraklarına yönelik asılsız atıflar, Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün ihlal edildiği iddiaları ile Ermeni kökenli kişilerin hakları ve sözde yasa dışı tutuklamalara ilişkin suçlamalar kesin dille reddedildi.

#4
Foto - Kardeş Azerbaycan’ı çılgına çeviren karar! "Kabul edilemez" diyerek apar topar nota verdiler

Önergelerin, Azerbaycan ile Ermenistan parlamento başkanları arasında gerçekleştirilen son görüşmeyle aynı döneme denk gelmesinin ise "paradoksal" olduğu büyükelçilerin dikkatine sunuldu.

#5
Foto - Kardeş Azerbaycan’ı çılgına çeviren karar! "Kabul edilemez" diyerek apar topar nota verdiler

Azerbaycan tarafı, Belçika ve Hollanda'dan parlamentolarındaki Azerbaycan karşıtı grupların ikili ilişkilere zarar vermelerinin önüne geçilmesi için etkili adımlar atmalarını istedi. Belçika ve Hollanda parlamentoları, Karabağ'ı terk eden Ermenilerin geri dönmelerine ilişkin önergeler kabul etmişti.

HAİNLER KEFERELER BUNLAR

İki acayip ordusu olmayan , terör örgütlerini destekleyen garip ülkeler, ama oyuncak olmuşlar. Gerçekten sıkıntılı ülkeler, eğer abd veya rusya 3 günde alır bunları.
Barış Yarkadaş Özgür Özel’i yerden yere vurdu: Her krizde yurtdışındasın! İspanya’da 4 gün ne yaptın?
Gündem

Barış Yarkadaş Özgür Özel’i yerden yere vurdu: Her krizde yurtdışındasın! İspanya’da 4 gün ne yaptın?

Partiyi eleştirileri nedeniyle CHP’den ihraç edilen eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sosyal medy..
Savaş uçağı projesi çöktü!
Dünya

Savaş uçağı projesi çöktü!

Fransa ile Almanya’nın ortak yürüttüğü 100 milyar euroluk FCAS savaş uçağı projesi, şirketler arasındaki güç mücadelesi nedeniyle ciddi bir ..
CHP’nin katil milletvekilini tanıyor musunuz? 100 yıldır skandallarla anılan bir parti düşünün! Soruşturma böyle sümenaltı edildi
Gündem

CHP’nin katil milletvekilini tanıyor musunuz? 100 yıldır skandallarla anılan bir parti düşünün! Soruşturma böyle sümenaltı edildi

CHP’nin ilk genel bakanı Mustafa Kemal’in gayri resmi koruması, sofrasından eksik etmediği gazeteci, 4 dönem CHP milletvekilliği yapan Recep..
Yaptığı 'pes' dedirtti! Ortaokul öğrencisi gözaltına alındı
Gündem

Yaptığı 'pes' dedirtti! Ortaokul öğrencisi gözaltına alındı

Tokat'ın Niksar ilçesinde 14 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, arkadaşlarına 'okulu tarayacağım' mesajı atarak tehditte bulunduğu için gözal..
Trump'tan Tahran'a "pazarlık" çağrısı! Müzakereler öncesi şok hamle: Ricacı oldu
Gündem

Trump'tan Tahran'a "pazarlık" çağrısı! Müzakereler öncesi şok hamle: Ricacı oldu

ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki gerilimi düşürmek adına yürütülen diplomasi trafiğinde beklenmedik bir çıkış yaparak, İran yönetiminden ..
Trump'ın af talebi sonrası İran'dan idam kararı!
Dünya

Trump'ın af talebi sonrası İran'dan idam kararı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın af talebinin ardından İran idamları iptal etti.
