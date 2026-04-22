Kardeş Azerbaycan’ı çılgına çeviren karar! “Kabul edilemez” diyerek apar topar nota verdiler

Azerbaycan, Belçika ve Hollanda parlamentolarında Karabağ ile ilgili kabul edilen önergeler üzerine her iki ülkenin Bakü büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırarak sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu belgelerin asılsız iddialara dayandığı, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığı ve devam eden barış sürecini zedelediği vurgulandı. Bakü yönetimi, bu önergelerin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirterek, ikili ilişkilere zarar veren ön yargılı gruplara karşı etkili adımlar atılmasını talep etti.