Hava savunmasında vuruş gücü iki katına çıkıyor! Silah fabrikaları düğmeye bastı, ışık hızında füze üretilecek
Savunma sanayi devi RTX (Raytheon), ABD ile imzaladığı 234,7 milyon dolarlık sözleşme kapsamında NASAMS sistemlerinin vuruş gücünü artıracak AMRAAM-ER füzelerinin tam ölçekli seri üretimine başladı. Yeni nesil roket motoru sayesinde menzili 60 kilometrenin üzerine çıkaran bu füzeler, "at-unut" kabiliyetiyle seyir füzelerinden İHA'lara kadar geniş bir tehdit yelpazesine karşı yüksek etkinlik sağlıyor. İlk etapta müttefik ülkelerin finansmanıyla yürütülen sevkiyatların, 2030 yılına kadar tamamlanarak NATO ve ortak ülkelerin hava savunma şemsiyesini genişletmesi hedefleniyor.