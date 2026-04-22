Hava savunmasında vuruş gücü iki katına çıkıyor! Silah fabrikaları düğmeye bastı, ışık hızında füze üretilecek

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Savunma sanayi devi RTX (Raytheon), ABD ile imzaladığı 234,7 milyon dolarlık sözleşme kapsamında NASAMS sistemlerinin vuruş gücünü artıracak AMRAAM-ER füzelerinin tam ölçekli seri üretimine başladı. Yeni nesil roket motoru sayesinde menzili 60 kilometrenin üzerine çıkaran bu füzeler, "at-unut" kabiliyetiyle seyir füzelerinden İHA'lara kadar geniş bir tehdit yelpazesine karşı yüksek etkinlik sağlıyor. İlk etapta müttefik ülkelerin finansmanıyla yürütülen sevkiyatların, 2030 yılına kadar tamamlanarak NATO ve ortak ülkelerin hava savunma şemsiyesini genişletmesi hedefleniyor.

Savunma sanayii devi RTX (Raytheon) ABD ile imzaladığı 234,7 milyon dolarlık yeni sözleşmeyle birlikte silah fabrikalarında füze için seri üretime geçti. ABD Savunma Bakanlığı ile savunma sanayii devi RTX (Raytheon) arasında imzalanan 234,7 milyon dolarlık yeni sözleşme, NASAMS hava savunma sistemlerinin vuruş gücünü artıracak AMRAAM-ER füzelerinde tam ölçekli seri üretim dönemini başlattı.

Düşük yoğunluklu üretim sürecinden çıkarak seri üretim aşamasına geçen program kapsamında, ilk etapta ayrılan 61,5 milyon dolarlık finansmanın tamamının ihracat müşterileri tarafından karşılandığı bildirildi. Nisan 2030’a kadar tamamlanması hedeflenen sevkiyatlar, ABD'nin Yabancı Askeri Satışlar (FMS) mekanizması aracılığıyla yürütülerek müttefik ülkelerin envanterine dahil edilecek.

NATO ve diğer müttefik ülkeler arasında savunma ağını güçlendirmeyi amaçlayan bu hamleyle; Macaristan, Kuveyt, Litvanya, Hollanda, Norveç ve Tayvan gibi NASAMS kullanıcısı ülkelerin hava savunma kapasiteleri modernize edilecek.

AIM-120C-8’in gelişmiş güdüm ve harp başlığı teknolojisini, RIM-162 ESSM programından alınan güçlü bir roket motoruyla birleştiren AMRAAM-ER, mevcut altyapıya entegre bir çözüm sunuyor. Bu teknolojik mimari, standart füzelerle yaklaşık 25 kilometre olan sistem menzilini 60 kilometrenin üzerine çıkararak hava savunma şemsiyesini genişletiyor.

Aktif radar arayıcı başlığı sayesinde "at-unut" kabiliyetine sahip olan AMRAAM-ER, sabit kanatlı uçaklardan seyir füzelerine ve insansız hava araçlarına kadar geniş bir tehdit yelpazesine karşı yüksek angajman etkinliği sağlıyor.

Kara konuşlu lançerlerden eğimli şekilde ateşlenebilen füze, NASAMS sisteminin çok katmanlı savunma yeteneğini pekiştirirken, kullanıcı ülkelere modern hava tehditlerine karşı daha stratejik bir operasyonel derinlik kazandırıyor.

