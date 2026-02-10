Türkiye'nin yağ devi Yudum satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı
Tarım gazetecisi Ali Ekber Yıldırım, Türkiye'nin yağ devi Yudum markasının satıldığını açıkladı. Yudum'un yeni sahipleri belli oldu.
Tarım gazetecisi Ali Ekber Yıldırım, Türkiye'nin yağ devi Yudum markasının satıldığını açıkladı. Yudum'un yeni sahipleri belli oldu.
Tarım gazetecisi Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre, Türkiye’nin en köklü ve pazar payı en yüksek yağ markalarından biri olan Yudum’da mülkiyet yapısı değişti.
2007 yılından bu yana Savola Gıda bünyesinde faaliyet gösteren marka, bir buçuk yıl süren satış görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte artık Gaziantep merkezli Tiryaki Agro şemsiyesi altında üretim ve satış faaliyetlerine devam edecek.
Zeytinyağı üretiminin yanı sıra ayçiçek yağı pazarında da liderliğini sürdüren Yudum, 1975 yılından bu yana Ayvalık’ta bulunan tesislerinde üretim yapıyor.
Yıllık 20 bin ton zeytinyağı üretim kapasitesine sahip olan Ayvalık fabrikası, markanın hem yerel hem de küresel ölçekteki başarısının merkezi konumunda bulunuyor. Tesiste üretilen ürünler sadece iç pazarda tüketilmekle kalmıyor; İsviçre, Kanada, ABD ve Japonya dahil olmak üzere 25’ten fazla ülkeye ihraç edilerek Türkiye’nin tarımsal ihracatına önemli bir katkı sağlıyor.
Savola Gıda bünyesinde geçirdiği süre boyunca ürün yelpazesini genişleten işletme; Yudum’un yanı sıra Sırma markasıyla mısır ve ayçiçek yağı, Vala ve Sava markalarıyla ise margarin üretimi gerçekleştiriyor. Kaynak: Patronlar Dünyası
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23