  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken... ROKETSAN lazer silahıyla dünyayı titretecek! İmzalar atıldı Türkiye'nin yağ devi Yudum satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı Bakan Fidan, Kırgızistan Parlamento Başkanı ile Ankara'da görüştü Şok etkisine dönüşebilir vücutta... Uzmanından uyarı: Kış aylarında ortaya çıkan inatçı öksürük... Bülent Akyürek ebediyete uğurlandı İşte paçanga böreği tarifinin en lezzetli hali: İçi akışkan dışı çıtır! Sofrada kapış kapış gidecek Mısır'a fabrika kuran Türk tekstil devinde Arap işçiler ayaklandı! Türkiye'yi işaret edip isyan çıkarttılar
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin yağ devi Yudum satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin yağ devi Yudum satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Tarım gazetecisi Ali Ekber Yıldırım, Türkiye'nin yağ devi Yudum markasının satıldığını açıkladı. Yudum'un yeni sahipleri belli oldu.

#1
Foto - Türkiye'nin yağ devi Yudum satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Tarım gazetecisi Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre, Türkiye’nin en köklü ve pazar payı en yüksek yağ markalarından biri olan Yudum’da mülkiyet yapısı değişti.

#2
Foto - Türkiye'nin yağ devi Yudum satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

2007 yılından bu yana Savola Gıda bünyesinde faaliyet gösteren marka, bir buçuk yıl süren satış görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte artık Gaziantep merkezli Tiryaki Agro şemsiyesi altında üretim ve satış faaliyetlerine devam edecek.

#3
Foto - Türkiye'nin yağ devi Yudum satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Zeytinyağı üretiminin yanı sıra ayçiçek yağı pazarında da liderliğini sürdüren Yudum, 1975 yılından bu yana Ayvalık’ta bulunan tesislerinde üretim yapıyor.

#4
Foto - Türkiye'nin yağ devi Yudum satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Yıllık 20 bin ton zeytinyağı üretim kapasitesine sahip olan Ayvalık fabrikası, markanın hem yerel hem de küresel ölçekteki başarısının merkezi konumunda bulunuyor. Tesiste üretilen ürünler sadece iç pazarda tüketilmekle kalmıyor; İsviçre, Kanada, ABD ve Japonya dahil olmak üzere 25’ten fazla ülkeye ihraç edilerek Türkiye’nin tarımsal ihracatına önemli bir katkı sağlıyor.

#5
Foto - Türkiye'nin yağ devi Yudum satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Savola Gıda bünyesinde geçirdiği süre boyunca ürün yelpazesini genişleten işletme; Yudum’un yanı sıra Sırma markasıyla mısır ve ayçiçek yağı, Vala ve Sava markalarıyla ise margarin üretimi gerçekleştiriyor. Kaynak: Patronlar Dünyası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü otelin sahibinin mal varlığına el konuldu
Gündem

Ünlü otelin sahibinin mal varlığına el konuldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı el koyma kararına gerekçe olarak malvarlığı..
Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!
Gündem

Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!

Eski AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir açıklama yaptı. Ömrü Türkiye düşmanlığıyla ge..
CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!
Gündem

CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!

Deniz Akbıyık isimli CHP’li avukat, Özgür Özel’in CHP’den istifa ettiği için Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a arsızca küfürlerini,..
CHP'den İstanbul'a büyük hizmet (!) Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi
Gündem

CHP'den İstanbul'a büyük hizmet (!) Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi

İki dönemdir CHP'nin yönetimindeki mega kent İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi.
Haydut Trump, şimdi de kafayı köprüye taktı: Ya verin ya da…
Gündem

Haydut Trump, şimdi de kafayı köprüye taktı: Ya verin ya da…

Küresel ticaretin kural tanımaz zorbası Donald Trump, gözünü bu kez komşusu Kanada’nın alın teriyle inşa ettiği dev köprüye dikti. Detroit N..
Türkiye'nin konuştuğu Barış mutasyon geçirdi! Evden çıkamıyordu, dünyaya canlı yayın yapıyor
Gündem

Türkiye'nin konuştuğu Barış mutasyon geçirdi! Evden çıkamıyordu, dünyaya canlı yayın yapıyor

Depremden sonra yaşadığı ağır depresyon nedeniyle evden çıkmayan Barış Özbay, devlet kurumlarının girişimleriyle yeniden hayata dönmeye başl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23