Türkiye'nin yağ devi Yudum satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Yıllık 20 bin ton zeytinyağı üretim kapasitesine sahip olan Ayvalık fabrikası, markanın hem yerel hem de küresel ölçekteki başarısının merkezi konumunda bulunuyor. Tesiste üretilen ürünler sadece iç pazarda tüketilmekle kalmıyor; İsviçre, Kanada, ABD ve Japonya dahil olmak üzere 25’ten fazla ülkeye ihraç edilerek Türkiye’nin tarımsal ihracatına önemli bir katkı sağlıyor.